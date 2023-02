Queda de barreira na altura de Piraí, na Br-116 - Reprodução

Publicado 10/02/2023 07:50

Rio - A CCR RioSP, concessionária que administra a BR-116 (Via Dutra), informou na madrugada desta sexta-feira (10) que, em virtude das chuvas fortes e intensas dos últimos dias, que atingem diversos trechos da rodovia, foi preciso realizar a interdição total da Serra das Araras, em ambos os sentidos.

Na pista de descida, sentido Rio de Janeiro, o fechamento acontece no km 243, na altura de Piraí, no Sul Fluminense. Já na pista de subida, sentido São Paulo, o tráfego está interrompido no km 225.

Segundo a concessionária, a medida é temporária e tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O objetivo da ação é preservar a vida dos motoristas, evitando acidentes, uma vez que o local está suscetível a novos deslizamentos de terra.

Uma vistoria está marcada para as primeiras horas da manhã desta sexta para avaliar as condições do local e a possível liberação do tráfego no trecho interditado.

A orientação é que o motorista evite trafegar pela rodovia e, em caso de emergência, pare num posto de serviço ou em uma das cidades próximas à rodovia.