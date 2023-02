Davi da Conceição Paixão, de 27 anos, foi preso nesta quinta-feira (9) - Divulgação

Davi da Conceição Paixão, de 27 anos, foi preso nesta quinta-feira (9)Divulgação

Publicado 10/02/2023 16:16 | Atualizado 10/02/2023 16:30

Rio - Agentes da Operação Segurança Presente em Niterói impediram, nesta quinta-feira (9), o roubo de uma carga de cigarros avaliada em R$ 20.240 na Avenida Feliciano Sodré, no Centro do município. Davi da Conceição Paixão, de 27 anos, foi preso em flagrante enquanto tentava fugir com o veículo que faria entrega no supermercado Dom Atacadista.



Alertados por pedestres, os agentes conseguiram rapidamente encontrar o criminoso. Sozinho em uma moto, ele abordou a motorista, e pretendia assumir a direção do veículo de carga para fugir.

Davi, que não tinha antecedentes criminais, confessou o roubo e foi reconhecido pela vítima. A carga seria levada para a comunidade do Buraco do Boi e transferida para outro carro.



O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói), onde o assaltante permaneceu preso. Um celular foi apreendido.