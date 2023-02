Trem descarrilou na estação de Deodoro - Reprodução

Publicado 10/02/2023 15:34

Rio - Um trem descarrilou no fim da manhã desta sexta-feira (10) na estação de Deodoro e afetou o tempo de intervalo entre os veículos que circulam no ramal Santa Cruz da Supervia. Não houve feridos.

De acordo com a empresa, o veículo não transportava passageiros e estava a caminho da oficina. A ocorrência aconteceu por volta das 11h20 e surpreendeu quem aguardava na estação. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o vagão onde o condutor fica fora dos trilhos.

Trem descarrila na estação de Deodoro e aumenta intervalo entre veículos no ramal Santa Cruz



Crédito: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/KUtudr50hj — Jornal O Dia (@jornalodia) February 10, 2023

O acidente modificou o tempo de intervalo do ramal Santa Cruz. Segundo a Supervia, os trens estão sendo operados com intervalos ampliados e alguns aguardam ordem de circulação para liberação da viagem.



Técnicos da empresa foram chamados para normalizar a operação no menor tempo possível. Os clientes estão sendo informados pelos canais de comunicação da concessionária. Ainda não há informações sobre o que motivou o descarrilamento.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) informou que apura as circunstâncias do acidente.

Caso acontece um dia após o aumento na passagem

O descarrilamento aconteceu um dia após o novo valor da passagem começar a ser válido. Nesta quinta-feira (9), a tarifa passou de R$ 5 para R$ 7,40 . A mudança de valores seria feita na quinta-feira da semana passada (2), mas por conta da alta demanda de usuários que ainda não havia conseguido ativar o BUI e das enormes filas que tomaram conta dos postos da Riocard Mais, o reajuste foi adiado.