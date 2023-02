Município do Rio tem previsão de chuva moderada a forte acompanhada de raios nesta sexta-feira - Pedro Ivo /Arquivo/ Agência O Dia

Município do Rio tem previsão de chuva moderada a forte acompanhada de raios nesta sexta-feiraPedro Ivo /Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 10/02/2023 14:47

Rio - O Centro de Operações do Rio (COR) informou que a cidade tem previsão de chuva, com intensidade moderada a forte, para esta sexta-feira (10). O aguaceiro será acompanhado de raios e rajadas de vento. Apesar disso, a situação deve ser mais estável do que na última terça-feira, quando o temporal causou estragos no estado e deixou seis mortos

De acordo com o COR, esse mau tempo ocorre devido às áreas de instabilidade nos níveis altos e médios da atmosfera em conjunto com o calor e alta umidade. A máxima temperatura prevista é de 35º C.

"Hoje, a situação é diferente e menos instável do que na última terça-feira, quando tivemos registro de chuva moderada a forte, sendo muito forte em alguns pontos da cidade. Ainda assim, há condições para pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, em alguns bairros da cidade, principalmente nas regiões mais quentes, como as zonas Norte e Oeste, especialmente nos trechos que fazem limites com a Baixada Fluminense", explica a meteorologista chefe do Sistema Alerta Rio, Raquel Franco.

Confira as recomendações o COR em caso de pancadas de chuva:

– Permaneça em local seguro e evite áreas com alagamentos;



– Não caminhe em áreas alagadas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos sob a água, além de risco de doenças;



– Não fique próximo à beira de córregos e rios;



– Nunca force a passagem de carros em vias alagadas;



– Afaste-se de árvores, terrenos abertos e coberturas metálicas, além de precipícios, encostas e lugares altos sem proteção;



– Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;



– Não permaneça em piscinas, rios e lagos;



– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;



– Feche as janelas, basculantes e portas para evitar canalização de ventos no interior de casa;



– Feche persianas, cortinas ou blecautes para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;



– Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios;



– Não estacione próximo a torres de transmissão e placas de propaganda.