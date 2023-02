Rafaela trabalhou no programa nas edições dos anos 2000 - Rede Social

Publicado 10/02/2023 11:30 | Atualizado 10/02/2023 11:41

Rio - A ex-bailarina do programa do Faustão que estava desaparecida foi localizada com vida pela família. Rafaela Monteiro dos Santos, de 41 anos, havia sido vista pela última vez na sexta-feira passada (3), quando saiu de casa para ir ao banco, no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O reaparecimento dela foi comunicado pelo filho, em uma publicação nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (9). Os parentes não informaram onde ela foi encontrada.

Na quarta-feira (8), familiares da ex-bailarina usaram as redes sociais para pedirem ajuda para localizar a mulher. Segundo a família, no dia do desaparecimento, por volta das 9h, Rafaela saiu de casa, no bairro Jardim Tropical, e seguiu para o Centro de Nova Iguaçu, para sacar R$ 800 e cancelar um seguro em uma agência bancária. Ela estava com o celular e embarcou em um veículo de aplicativo, mas não foi mais vista.

O Programa Desaparecidos do Disque Denúncia chegou a divulgar, nesta sexta-feira (10), um cartaz que pedia informações para auxiliarem a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) a localizar Rafaela. Em nota, a Polícia Civil informou que, de acordo com o setor de Descoberta de Paradeiros da especilizada, a mulher já está com a família. Na publicação do filho, ele diz que a mãe foi encontrada com vida e bem, além de agradecer às pessoas que colaboraram com as buscas.

"Encontramos minha mãe! Minha mãe está bem, com vida (...) Muito obrigada a todos que compartilharam, que mandaram informações verdadeiras!", escreveu ele. "Obrigada a todos, por tudo. Vocês acharam ela para mim, muito obrigada. Eu e minha família estamos muito gratos e felizes que isso tudo acabou", comentou ele em outra publicação. Rafaela foi dançarina do 'Domingão do Faustão' nas edições dos anos 2000.