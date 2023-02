Rafaela Monteiro Santos, de 41 anos, estava com o celular quando desapareceu - Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 10/02/2023 07:04

Rio - O Programa Desaparecidos do Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (10), um cartaz que pede informações que auxiliem a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) a localizar Rafaela Monteiro dos Santos, de 41 anos. Ex-bailarina do programa dominical do Faustão na 'TV Globo', a mulher foi vista pela última vez há uma semana, quando seguia para o Centro do município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O caso é investigado pelo setor de Desaparecidos da delegacia especializada. A ex-bailarina não foi localizada desde a última sexta-feira (3). No dia do desaparecimento, por volta das 9h, Rafaela saiu de casa, no bairro Jardim Tropical, e seguiu para o Centro de Nova Iguaçu, para sacar R$ 800 e cancelar um seguro em uma agência bancária. A mulher estava com o celular e embarcou em um veículo de aplicativo, mas não foi mais vista.

De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para encontrar a ex-bailarina. Rafaela foi dançarina do 'Domingão do Faustão' nas edições dos anos 2000. O Disque Denúncia recebe informações pelos telefones (21) 2253-1177, 0300 253 1177 (interior) ou por meio de mensagem para o WhatsApp Desaparecidos, no número (21) 98849-6254. O anonimato é garantido.



