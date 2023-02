Sabine Boghici está presa desde agosto por tentar aplicar um golpe milionário contra a mãe - Reprodução

Publicado 09/02/2023 20:16 | Atualizado 09/02/2023 21:46

Rio – A Justiça do Rio (TJRJ) negou, no último dia 2 de fevereiro, o relaxamento de prisão de Rosa Stanesco Nicolau e Sabine Coll Boghici, ambas presas na Operação Sol Poente , da Polícia Civil, em agosto de 2022, que prendeu quatro integrantes de uma quadrilha que se apresentaram como videntes e roubaram de uma idosa, mãe de Sabine, cerca de R$ 725 milhões em obras de artes, joias e dinheiro.

Na decisão, a juíza Simone de Faria Ferraz, da 23ª Vara Criminal, afirma que "os prazos processuais são programáticos e que eventual alegação de excesso de prazo precisa ser valorada no caso concreto, a partir da análise da complexidade do feito, número de réus, diversidade de defesas técnicas etc. Imperioso ressaltar, ainda, as constantes trocas de defesas técnicas, por parte das requerentes, o que também contribui para o alargamento da instrução criminal. Por derradeiro, importante notar que, não obstante as peculiaridades da presente ação penal, em momento algum a tramitação processual do presente feito restou paralisada, devendo ser observado que que já foi iniciada a instrução criminal e que a audiência em continuação se encontra com data designada", informa um trecho do documento.