Prisão foi realizada por agentes da 24ª DP (Piedade)Reprodução

Publicado 09/02/2023 20:21 | Atualizado 09/02/2023 21:19

Rio - Agentes da 24ª DP (Piedade) prenderam, nesta quinta-feira (9), um grupo suspeito de aplicar golpes do empréstimo consignado principalmente em idosos por meio de links na internet. A quadrilha foi encontrada em um escritório no Centro do Rio.

As investigações apontaram de que pelo menos 20 criminosos, entre homens e mulheres, atuavam dentro da organização criminosa. Vídeos publicados em redes sociais mostram membros comemorando enquanto superavam metas de R$ 500 mil semanais.

De acordo com a apuração dos policiais, os criminosos enviavam links para as vítimas com a proposta de empréstimo, oferecendo cartões de vantagens e medicamentos. As pessoas clicavam, enviavam o valor desejado e o dinheiro entrava em contas de membros da quadrilha.

Os agentes apreenderam documentos e aparelhos celulares. O grupo responderá pelo crime de estelionato.

Outra quadrilha foi presa em São Gonçalo

Oito pessoas também foram presas nesta quinta-feira (9) pelo mesmo crime, mas desta vez em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A prisão foi realizada por agentes da 72ª DP (Mutuá) no bairro Antonina.

A investigação identificou que os membros da quadrilha se passavam como atendentes de telemarketing para aplicar golpes do empréstimo consignado em idosos e pensionistas. Eles mentiam dizendo que as vítimas tinham contratado um serviço de crédito consignado e o valor estava disponível para saque. Como as pessoas negavam a solicitação, eles enviavam orientações para cancelar o pedido.

Disfarçados de operadores de telemarketing, os criminosos entravam em contato com as vítimas informando que o crédito consignado havia sido contratado por elas e já estava disponível para saque. Quando a vítima dizia não ter solicitado o empréstimo, recebia orientações do falso operador de telemarketing para cancelar o pedido. Nesse momento, eles conseguiam tirar o dinheiro das vítimas.

Os presos foram autuados por crimes de associação criminosa e estelionato. Cadernos com a movimentação da quadrilha e computadores foram apreendidos.