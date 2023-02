Ministério Público do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 09/02/2023 20:08

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) cumpriu, nesta quarta-feira (8), um mandado de busca e apreensão na Clínica Terapêutica Salvando Vidas 1, em Itaguaí, Região Metropolitana do Rio. De acordo com o órgão, idosos, dependentes químicos e pacientes psiquiátricos foram encontrados em situações precárias e eram mantidos em cárcere privado.

A denúncia aponta que os internos passavam dificuldades como a falta de água potável para consumo, alimentos vencidos e cômodos com condições insalubres. Com isso, o mandado foi expedido pela Vara Criminal de Itaguaí, a pedido da Promotoria de Justiça de Investigação Penal do município.

O MPRJ informou que recebeu diversas notícias indicando que idosos encontravam-se em situação de risco no local, com proibição do ingresso da equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social. Dessa maneira, foi instaurado um procedimento administrativo de apuração.



Na clínica, os agentes verificaram que os pacientes dormiam aglomerados em um dormitório, no qual somente um aparelho de ar-condicionado funcionava e não havia circulação de ar suficiente. Além disso, havia cheiro de urina, os banheiros existentes não possuíam assento sanitário e o esgoto retornava pelo ralo nos locais de banho.



As vítimas relataram que não havia atendimento médico regular, já que não tinham sido atendidas por médico psiquiátrico desde suas internações. Também haveria um cômodo no qual eram submetidos a castigos por funcionários.

Com isso, a equipe constatou que os acolhidos no local encontravam-se em situação de cárcere privado, não havendo embasamento legal para serem mantidos na clínica a sua revelia. Por isso, as Secretarias de Assistência Social e Saúde do Município foram acionadas para verificar necessidade de atendimento médico, realizar o atendimento social e o retorno dos internos às suas residências.



Após a operação, um dos sócios da clínica e uma pessoa responsável pelo local foram conduzidos à 50ª DP (Itaguaí) para prestarem esclarecimentos.



Em nota, o MPRJ afirmou que, antes de encaminharem um familiar para uma clínica terapêutica, o interessado deve verificar se há necessidade médica. Em caso positivo, a unidade selecionada deve estar regularizada e possuir estrutura adequada, orientando, ainda, que sejam buscadas informações junto aos Centros de Atenção Psicossocial municipais.