Cratera abre na Rua Aristides Caire, no Méier devido as fortes de terça-feira. Fotos: Pedro Ivo/ Agência O Dia - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 09/02/2023 19:25 | Atualizado 09/02/2023 19:41

Rio - Uma cratera aberta por conta das chuvas da terça-feira passada (7), na Rua Aristides Caire, no Méier, Zona Norte, segue impactando no trânsito da região. Nesta quinta-feira (9), uma equipe da Rio Águas realizava reparos no local, bloqueando uma das faixas da via.

A cratera surgiu após o temporal que caiu na terça e que alagou diversos pontos da cidade, especialmente na região do Grande Méier. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a Zona Norte do Rio recebeu 70% de toda chuva esperada para o mês em um intervalo de poucas horas. A chuva começou por volta das 16h.

O buraco, segundo moradores, já é recorrente e foi consertado outras vezes pela prefeitura. No último dia 13 de dezembro, uma moradora da região havia filmado os buracos e alertado sobre o risco de acidentes.

"Quanto tempo até acontecer uma tragédia? Esse é o cruzamento das ruas Castro Alves, Aristides Caire e Rio Grande do Sul, no Méier. A cratera 'arborizada' surge periodicamente, os outros são novidade", diz a postagem.

A equipe da Rio Águas atuava nos reparos de tubulações no local no início da tarde desta quinta-feira. Por conta da obram uma das faixas da Rua Aristides Caire foi bloqueada para os trabalhos das equipes da Rio Águas.

Em nota, a companhia disse em nota que a obra de infraestrutura necessária para a rua já está autorizada e segue os trâmites licitatórios.

"A intervenção consistirá na implantação de uma galeria retangular sob a via, onde passa o Rio Salgado, em substituição ao tubo atualmente instalado. A galeria terá mais de 390 metros de extensão e tem prazo de execução de cerca de oito meses para ser concluída", afirmou.