Fabio Soares da Silva e Samuel Lucas Massaneiro foram conduzidos à Delegacia de Repressão a Entorpecentes, localizada na Cidade de PolíciaReprodução

Publicado 09/02/2023 17:45 | Atualizado 09/02/2023 17:57

Rio - Dois suspeitos foram presos, na noite desta quarta-feira (8), enquanto se preparavam para praticar assaltos no bairro de Miguel Couto, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense.

Fabio Soares da Silva, de 52 anos, e Samuel Lucas Massaneiro, 33 anos, estavam dentro de um carro quando foram interceptados por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Com ele, foram encontrados uma arma, munições, pistola falsa e touca ninja.

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos confirmaram que estavam reunidos para praticar roubos na região. Além disso, afirmaram que costumavam alugar as armas com traficantes de drogas.

Fábio e Samuel foram conduzidos à Cidade de Polícia (CidPol) e autuados porte ilegal de arma de fogo. As investigações estão em andamento na DRE para identificar eventuais comparsas e possíveis vítimas dos assaltantes.