Procon-RJ fez ação de orientação para turistas que desembarcaram no Pier MauáDivulgação / Procon-RJ

Publicado 09/02/2023 17:16 | Atualizado 09/02/2023 17:49

Rio – Com a proximidade do carnaval, o Procon-RJ realizou, nesta quinta-feira (9), uma ação para orientar visitantes que desembarcaram no Píer Mauá, na região central da cidade, com a distribuição do Guia do Consumidor Turista.



O guia, lançado em 26 de janeiro, dá dicas e orientações importantes baseadas no código de defesa do consumidor, para que os turistas tenham uma experiência agradável no Rio de Janeiro.