Restaurante La Fiorentina, localizado no Leme - Divulgação / Jota Prado

Publicado 09/02/2023 17:23 | Atualizado 09/02/2023 17:35

Rio - O tradicional restaurante La Fiorentina, no Leme, na Zona Sul do Rio, voltou a fechar as portas devido a uma dívida milionária de quase R$ 10 milhões. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, a ordem de despejo foi emitida nesta quarta-feira (8) e uma liminar que autorizava o funcionamento do local foi revogada.O espaço, inaugurado em 1957, é visto como reduto da boemia cultural da cidade e foi tombado pela Prefeitura do Rio em julho do ano passado devido a sua relevância. A primeira vez que o imóvel fechou foi em 2020 e depois em 2021 , as duas vezes ocorreram por causa da pandemia da Covid-19. Na época, o antigo dono, Omar 'Catito' Peres, informou que o prédio iria a leilão por causa de uma dívida com o Banco Cédula. Segundo ele, o valor era de R$ 1,5 milhão, mas o banco estaria cobrando R$ 9 milhões com juros e multa.