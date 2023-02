Passageira denuncia que foi vítima de assédio dentro do MetrôRio - Reprodução/ Rede social

Publicado 09/02/2023 16:31 | Atualizado 09/02/2023 17:34

Rio - Uma usuária do MetrôRio denuncia ter sido vítima de importunação sexual dentro do vagão, na altura da estação São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, na noite de segunda-feira (6). Segundo a mulher, o criminoso retirou o órgão genital da calça e encostou nela enquanto estava de costas. Ela só tomou conhecimento do assédio quando um outro homem a alertou. O assediador, ao ser flagrado, negou as acusações e fugiu do vagão assim que as portas se abriram.

No entanto, antes de fugir, a passageira conseguiu filmar o rosto do homem. O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira) e as imagens do vídeo de arquivo pessoal, além das câmeras de segurança da estação, serão analisadas. A vítima foi ouvida no mesmo dia do ocorrido e uma testemunha foi intimada para prestar depoimento.

A passageira expôs toda a situação nas suas redes sociais com o objetivo de ajudar outras mulheres. "Inicialmente fiquei me questionando se deveria falar sobre isso e lembrei que justamente falo com as mulheres que sofreram algum tipo de violência que é necessário falar sobre, a fim de ajudar outras mulheres na buscar por justiça. Ontem sofri assédio dentro do metrô Rio. Indo para casa, depois de um dia corrido de trabalho o que mais queria era relaxar o meu corpo no meu sofá vendo minha série, mas me foi negado o descanso porque um escroto se achou no direito de colocar o p... para fora e roçar ele em mim", relatou.

A mulher desabafa que na hora ficou sem entender o que aconteceu, mas que depois sentiu raiva da situação. "Gravei o safado. Ele negando e tentando fechar as calças", disse. O vídeo foi publicado na rede social da vítima.

Mas no decorrer do processo guarita do Metrô e delegacia surge um questionamento: porque é que o assédio não é levado a sério como deveria de ser?“ ah ele não quis tocar” “ah ele disse aquilo na brincadeira” pic.twitter.com/eTheRY7GJE — Fabbi Silva (@FabbiFeliz) February 7, 2023

Problemas em registrar a ocorrência

A vítima publicou um desabafo falando sobre os problemas que encontrou para conseguir denunciar o caso junto ao MetrôRio e na própria delegacia. "No decorrer do processo, na guarita do Metrô e na delegacia, surge um questionamento: porque o assédio não é levado a sério como deveria de ser? "Ele não quis tocar", "Ele disse aquilo na brincadeira", "Aposto que não foi assim que as cenas aconteceram", "Isso não é assédio, ele nem te tocou", "A senhora tem certeza que vai levar isso à diante?""



O que diz o MetrôRio

O MetrôRio confirmou que a equipe de segurança da concessionária foi acionada por causa de uma denúncia de importunação sexual na altura da estação São Cristóvão. "Os agentes realizaram o atendimento e prestaram toda a assistência à cliente que foi conduzida para a sala de repouso da estação e, em seguida, um supervisor da empresa acompanhou a vítima até a delegacia para registrar o caso", disse em nota.

A concessionária disse ainda que as imagens das câmeras do sistema de monitoramento do metrô e informações serão fornecidas à Polícia Civil para investigação do caso. "A empresa reforça seu compromisso na prevenção e combate aos casos de importunação sexual no transporte público, o que é tema recorrente em todos os treinamentos de formação e capacitação de agentes de segurança e operadores de estação. Além disso, a empresa repudia a violência em todas as suas formas e mantém campanhas informativas contra abusos nas dependências do sistema, além de orientar o uso do botão de segurança dentro dos trens, para agilizar nos atendimentos", concluiu em nota.

Outro caso



Em janeiro, um homem foi preso suspeito de importunação sexual na Estação Salvador Allende , do BRT, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Ele estaria assediando mulheres no local e mostrando o seu órgão genital.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), os agentes foram acionados depois de receberem denúncias de usuários do BRT que o homem estaria com o órgão genital para fora mostrando para mulheres que passavam pela estação. O homem ainda teria justificado o caso dizendo que estava urinando. Ele foi conduzido para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), onde foi atuado pelo crime de importunação sexual.