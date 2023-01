Prisão foi feita por agentes do BRT Seguro - Reprodução

Publicado 14/01/2023 22:27

Rio - Um homem, suspeito de importunação sexual, foi preso na tarde deste sábado (14) na Estação Salvador Allende, do BRT, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Ele estaria assediando mulheres no local e mostrando o seu órgão genital.

A prisão foi realizada por agentes do BRT Seguro. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), os agentes foram acionados depois de receberem denúncias de usuários do BRT que o homem estaria com o órgão genital para fora mostrando para mulheres que passavam pela estação.

O homem ainda teria justificado o caso dizendo que estava urinando. Ele foi conduzido para a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), onde foi atuado pelo crime de importunação sexual.