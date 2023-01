Velório do compositor e produtor Carlos Colla, no cemitério São Francisco Xavier, no Caju - Pedro Ivo / Agência O Dia

Velório do compositor e produtor Carlos Colla, no cemitério São Francisco Xavier, no CajuPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 14/01/2023 17:00

Rio – O Corpo do músico e compositor Carlos Colla foi enterrado, na tarde deste sábado (14), no cemitério São Francisco Xavier, no Caju, Zona Portuária do Rio.





Autor de diversos sucesso da MPB,



O compositor deixa três filhos. Carlos e Daniela, do primeiro casamento, e Laura, do relacionamento de dois anos e meio com a Miss Brasil Marisa Fully Coelho. Familiares e amigos, como o músico Michael Sullivan, grande parceiro de Colla nas composições, foram ao sepultamento para prestar suas últimas homenagens.Autor de diversos sucesso da MPB, Colla faleceu na manhã desta sexta-feira (13), aos 78 anos, após uma parada cardiorrespiratória, fruto de uma pneumonia e insuficiência renal. Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul, onde passou por uma cirurgia para tratar dois aneurismas na aorta abdominal.O compositor deixa três filhos. Carlos e Daniela, do primeiro casamento, e Laura, do relacionamento de dois anos e meio com a Miss Brasil Marisa Fully Coelho.