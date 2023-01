Morre o compositor Carlos Colla, aos 78 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 13/01/2023 15:34 | Atualizado 13/01/2023 17:07

Rio - O músico e compositor Carlos Colla morreu na manhã desta sexta-feira (13), aos 78 anos, no Rio. A informação foi confirmada pelo filho do artista, Carlos Colla, nas redes sociais. O autor de diversos sucessos da MPB estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, onde passou por uma cirurgia para tratar dois aneurismas na aorta abdominal. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, fruto de uma pneumonia e insuficiência renal.

"Você lutou muito e eu vi de perto! Obrigado por me dar a vida. Você foi muito mais que o Carlos Colla que conheceram. Foi nosso pai e nosso ídolo! Te admiro muito e agradeço a Deus por ter tido você aqui. Vai com Deus e descansa. Te amo sempre", escreveu o filho do músico.



A cantora e compositora Daniela Colla também lamentou a morte do pai. "Você sempre foi meu herói, minha inspiração, um exemplo de fortaleza e determinação. O compositor da minha vida, um contador e cantador de histórias. Te amo infinita e eternamente. Que você descanse em paz e que no palco da eternidade Deus te receba com muita luz. Te amo”, escreveu ela nas redes sociais.



Alcione, para quem Carlos compôs diversos sucessos, publicou uma homenagem em seu Instagram. "A Música Brasileira se despede de um dos seus maiores compositores. Eu me despeço de um amigo que me deu a honra de gravar grandes sucessos que também construíram minha carreira: “Meu Vício é Você”, “Além da Cama”, “Não Pense em Mim”, “O Mundo é De Nós Dois”, “Delírios de Amor”, “Se Não é Amor”, “Amor Surreal” e muitas outras, são obras de Carlos Colla, a quem eu presto todas as referências. Hoje e sempre. Siga em paz", escreveu a cantora.

Trajetória

Carlos de Carvalho Colla nasceu em Niterói, no Rio, em 5 de agosto de 1944, e atualmente morava na capital fluminense. Filho de imigrante italiano, desde muito jovem demostrou interesse pela música. Fez faculdade de Direito e chegou a exercer a profissão por um tempo, mas nunca deixou de lado a paixão pela indústria musical.

Iniciou a carreira artística nos anos 70, como guitarrista da banda O Grupo. Conheceu Roberto Carlos após um dos shows e pediu uma música para o Rei, que lhe pediu uma música também. Foi então que Carlos compôs com Maurício Duboc as músicas "A namorada" e "Negra", que Roberto Carlos gravou em 1971.

Desde então, Carlos Colla se tornou um dos compositores preferidos do Rei, com mais 40 sucessos gravados por ele, como "Falando Sério" e "Passatempo". Entre os sucessos escritos para outros artistas também estão: "Hoje a Noite Não Tem Luar", da banda Legião Urbana; "Na hora do adeus", da dupla Matogrosso e Mathias; "Tô deixando você", da dupla Chitãozinho e Xororó; "Bye, Bye Tristeza" e "Solidão", de Sandra de Sá; "Meu vício é você", "Mulher ideal" e "Além da cama", de Alcione; "Personagem", "Meu disfarce"e "Será", de Fafá de Belém; "Teu caso sou eu"e "Tua fera", de Joanna; "Tímida", de Roupa Nova, "Pede a ela", de Tim Maia; "Spotlight", de Cauby Peixoto e "Verdade chinesa" de Emílio Santiago. Ao todo, Colla teve mais de 2 mil canções gravadas.



O compositor deixa três filhos. Carlos e Daniela, do primeiro casamento, e Laura, do relacionamento de dois anos e meio com a Miss Brasil Marisa Fully Coelho.