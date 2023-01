Com o dia ensolarado, moradores do Rio foram até a praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 13/01/2023 20:07 | Atualizado 13/01/2023 20:13

Rio - A cidade do Rio registrou nesta sexta-feira (13) o dia mais quente do verão, segundo o sistema Alerta Rio, ao atingir a marca de 38 °C em Irajá, na Zona Norte. O mesmo bairro já tinha sinalizado a maior sensação térmica do verão nesta quinta-feira (12) com 47 °C.

De acordo com o Alerta Rio, que tem sede no Centro de Operações Rio, a segunda e a terceira maior temperatura do verão também foram registradas em Irajá. Na última terça-feira (3), a temperatura chegou a 37,6 °C e na segunda-feira (2) a 37,1 °C.

Irajá também ocupa duas posições no pódio das maiores sensações térmicas da estação. Nesta quinta-feira (12), a sensação chegou a 47,3 °C às 16h. Santa Cruz, na Zona Oeste, marcou 46 °C no dia 3 deste mês. O bairro onde marcou o dia mais quente do ano também ocupa a terceira colocação na sensação térmica com 46 °C, às 13h45, desta sexta (13).

Previsão do tempo

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a cidade entrou em estágio de mobilização às 16h15 desta sexta (13) devido à possibilidade de pancadas de chuva, acompanhada de raios e rajadas de ventos durante a noite.

Os núcleos de chuva atuam principalmente nas Zonas Norte e Oeste da cidade do Rio. Previsão de chuva fraca em vários pontos do Rio na próxima hora, sendo moderada e rápida nas zonas Norte e Oeste.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.