Agentes da 76ª DP (Niterói) prenderam em flagrante cinco pessoas suspeitas de palicar golpe do INSS em idosos - Divulgação

Publicado 13/01/2023 18:08

Rio – Cinco integrantes de uma quadrilha que aplicava golpe do INSS foram presas em flagrante, nesta sexta-feira (13), em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Quatro mulheres investigadas por estelionato e organização criminosa estão entre os detidos. Os suspeitos não tiveram a identificação revelada.

No início de dezembro de 2022, a 76ª DP (Niterói) recebeu registros de ocorrência que revelavam a ação de uma organização criminosa que utilizava cartilha de telemarketing para aplicar golpes. Uma das vítimas teve um prejuízo de R$ 40 mil. Segundo as investigações, os golpistas consultavam o banco de dados de pensionistas do INSS e realizavam ligações telefônicas oferecendo vantagens financeiras.

As vítimas eram recebidas no escritório utilizada pela quadrilha, no centro do município, e eram informadas que precisariam confirmar dados pessoais para concretizar a operação, além de uma fotografia do rosto e da carteira de identidade. A partir disso, os suspeitos faziam empréstimos indevidos em nome dos clientes.



Os agentes investigaram as denúncias, identificaram o local onde funcionava o escritório do grupo, foram ao lugar e encontraram uma espécie call center. Em depoimento, funcionários informaram que eram responsáveis por ligar para pessoas idosas, pensionistas e utilizavam um roteiro para enganá-las.



Computadores utilizados pelo grupo e documentos foram apreendidos. Segundo a polícia, as apurações continuam para identificar outros envolvidos no esquema de golpe.