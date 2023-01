Rio Paraíba do Sul não está mais acima do nível de transbordo - Reprodução

Publicado 13/01/2023 17:17

Rio - Os rios Paraíba do Sul e Rio Pombas, que passam respectivamente pelas cidades de Campos do Goytacazes, no Norte do estado, e Santo Antônio de Pádua, no Noroeste, estão abaixo do nível de transbordo após fortes chuvas pela região durante a semana.

Em Campos, o nível do rio Paraíba do Sul atingiu a marca de 10,20m na última atualização divulgada pela prefeitura às 16h. Desde essa madrugada o nível tem caído e a tendência, segundo a Defesa Civil municipal, é de se manter assim nas próximas horas. O limite de transbordo é 10,40m.

O rio chegou a transbordar na noite desta quinta-feira (12). Segundo a prefeitura, a taxa de elevação se deu em função das chuvas registradas em diferentes localidades de influência hídrica, como a região Sul do Estado do Rio de Janeiro, parte do Estado de Minas e de alguns municípios da Região Noroeste Fluminense.



Até o momento, a Secretaria Municipal de Defesa Civil encaminhou quatro moradores do bairro da Coroa e outros nove do bairro da Ilha do Cunha, para abrigos institucionais e, no momento, seis moradores também da Ilha do Cunha estão na casa de parentes. Não há vítimas fatais.

Em Santo Antônio de Pádua, o rio Pomba atingiu a marca de 4,97m na manhã desta sexta-feira (13) ficando abaixo do nível de transbordo que é 5m. O nível mais alto do rio foi 6,52 m, que é 1,52 m acima da cota de transbordo, atingido no sábado (7), às 10h.