Pancadas de chuva devem ocorrer no fim da tarde e durante a noite desta sexta-feira (13)Pedro Ivo / Arquivo Agência O Dia

Publicado 13/01/2023 16:52 | Atualizado 13/01/2023 17:54

Rio – A cidade do Rio de Janeiro entrou em Estágio de Mobilização às 16h15 desta sexta-feira (13) devido à possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de ventos nas próximas três horas.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. O estágio pode mudar devido à chuva e/ou outros fatores.



Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva se deslocam das regiões Centro Sul-Fluminense, Serrana e Médio Paraíba para as Zonas Norte e Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Também permanecem as condições atmosféricas para a rápida formação de outros núcleos de chuva sobre a cidade e seu entorno nas próximas horas.

Foi registrada chuva nos bairros de Bangu, na Avenida Brasil, na altura de Mendanha, Campo Grande, na Zona Oeste, e em Anchieta e Irajá, ambos na Zona Norte. O Instituto Nacional de Meteorologia também registrou vento moderado na estação da Vila Militar: até 40 km/h.

Tempo nos próximos dias



No sábado (14), o tempo seguirá influenciado por áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera, em conjunto com o calor e a elevada umidade. Há previsão de chuva, mas de maneira isolada pela cidade, durante os períodos da tarde e noite, podendo vir acompanhadas de raios.



Já entre o domingo e a terça-feira (15 a 17), a nebulosidade estará variada. Não haverá previsão de chuva e as temperaturas prometem ser elevadas.



‘Sexta-feira 13’ de chuva e calor



A sexta-feira amanheceu com o tempo firme e sol bonito no céu. O dia aberto veio acompanhado de temperaturas altas: a máxima chegou a 38ºC, às 13h45, na estação Irajá, Zona Norte. Já a sensação térmica na capital chegou aos 46ºC, no mesmo bairro.



Mas, como toda boa ‘sexta-feira 13’, o dia logo virou um filme de terror para o carioca. O tempo fechou devido à influência de áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera, em conjunto com o calor e a elevada umidade. Choveu de maneira isolada, com intensidade moderada a forte, acompanhada de raios e rajadas de ventos.



Recomendações do Centro de Operações Rio

Em caso de ventos fortes:

O Centro de Operações Rio reforça as recomendações de segurança elaboradas pela Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de Bombeiros diante da ocorrência de raios e rajadas de ventos fortes:

Na rua:

- Não se abrigue debaixo de árvores ou coberturas metálicas;

- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar;

- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão, placas de propaganda e árvores;

Sobre o estágio de mobilização:

- Siga sua rotina, mas fique atento;



- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;



- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;



- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!



- Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS (http://bit.ly/appcor_ios )



- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).