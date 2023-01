Agentes da Prefeitura do Rio removeram o borracheiro da Rua Senador Carneiro Rui - Divulgação / Seop

Publicado 13/01/2023 17:49 | Atualizado 13/01/2023 17:53

Rio - Uma borracharia ilegal foi removido por agentes da Prefeitura do Rio de uma calçada na Rua Senador Rui Carneiro, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), esta é quarta vez que a estrutura é removida do mesmo local.

Com apoio da Subprefeitura da Barra, Recreio e Vargens, a ação teve o objetivo de coibir ambulantes ilegais, desobstruir espaços públicos e apreender mercadorias expostas nas calçadas do bairro. A Seop informou que o borracheiro ocupava irregularmente parte de uma calçada de uma escola municipal.

Além da instalação ilegal, o muro do colégio foi usado como painel de publicidade e um letreiro instalado na esquina da Avenida das Américas.

"Esse borracheiro é 'teimoso', mas nós também somos! Ocupar a calçada de uma escola municipal, e ainda por cima pintar o muro da escola com letras enormes, é um verdadeiro absurdo. Seguimos buscando a organização dos espaços públicos, com o apoio das secretarias de Prefeitura do Rio", comentou o subprefeito da Barra, Raphael Lima.

Agentes da Guarda Municipal, da Coordenadoria de Controle Urbano, da PM, Secretaria de Conservação e Comlurb também participaram da operação.