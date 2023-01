Cariocas aproveitaram a Praia da Barra, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feira - Érica Martin / Agência O Dia

Cariocas aproveitaram a Praia da Barra, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta sexta-feiraÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 13/01/2023 15:11 | Atualizado 13/01/2023 16:40

Rio - O sol forte e o calor levaram os cariocas às praias na manhã desta sexta-feira (13). A previsão do tempo, no entanto, indica que o passeio precisará ser interrompido. Pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento devem atingir a cidade a partir da tarde.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o tempo no município está sendo influenciado por áreas de instabilidade em altos níveis da atmosfera em conjunto com o calor e a elevada umidade. As temperaturas permanecem estáveis em relação a quinta-feira, com mínima de 21º C e máxima de 37º C.

fotogaleria

"As condições do tempo hoje são típicas de pancadas de verão, como as de ontem e de quarta-feira. É difícil dizer em qual local e horário essas pancadas podem se formar. Por essa imprevisibilidade, é importante acompanhar as atualizações em tempo real, com as informações mais recentes da localização dos núcleos de chuva e o raio de atuação no radar", explica a meteorologista chefe do Alerta Rio, Raquel Franco.

O fim de semana ainda deve ser de instabilidade no Rio. No sábado (14), a previsão aponta que o cenário será parecido com o dia anterior. O sol, acompanhado de nuvens, tomará conta na parte da manhã. À tarde, pancadas de chuva isoladas chegam na cidade. O calor também continua, com a temperatura variando entre 24º C e 35º C.

O aguaceiro deve perder intensidade no domingo (15), caindo apenas no período da tarde. Com isso, a manhã ensolarada e a máxima de 36º C podem atrair os cariocas para a praia novamente. Por fim, o céu volta a abrir durante a noite.