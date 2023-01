André Garofalo Vaz, de 52 anos, está desaparecido deste a manhã de quarta-feira (11), em Vila Isabel - Divulgação

André Garofalo Vaz, de 52 anos, está desaparecido deste a manhã de quarta-feira (11), em Vila IsabelDivulgação

Publicado 13/01/2023 21:52

Rio - Familiares de André Garofalo Vaz, de 52 anos, pedem informações sobre o desaparecimento do entregador de pequenas cargas. O homem foi visto pela última vez na manhã de quarta-feira (11), quando saiu de casa, em Vila Isabel, na Zona Norte, para trabalhar.

Segundo informações de familiares, ele saiu com o seu veículo da marca Nissan, modelo Versa, em direção à Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para pegar as mercadorias que iria entregar por bairros da Zona Norte. No entanto, não compareceu ao trabalho e também ficou incomunicável no celular. Preocupados, os filhos tentaram rastrear o veículo dele, mas o carro ainda não foi encontrado.

Parentes e amigos começaram uma corrente para espalhar a foto de André em grupos de rede social para conseguir alguma pista sobre o seu paradeiro.

André Garofalo Vaz, de 52 anos, está desaparecido deste a manhã de quarta-feira (11), em Vila Isabel Divulgação

O Portal dos Desaparecidos também está ajudando nas buscas e disponibilizou um cartaz com informações. Se você viu o André e tem informações sobre ele, é só ligar para (21) 22531177 / 0300 253 1177 (interior) ou enviar uma mensagem para o Whatsapp Desaparecidos +55 21 +5(21) 98849-6254.

O desaparecimento de André foi registrado na 19ª DP (Tijuca).