Felipe Jaqueta foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Reprodução

Publicado 13/01/2023 19:07

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (13), o foragido Felipe Cerqueira Martins, conhecido como Felipe Jaqueta. Ligado à facção Comando Vermelho (CV), ele é cunhado do traficante Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, e foi detido na Tijuca, na Zona Norte do Rio.

De acordo com as investigações, Felipe é o maior fornecedor de armas da organização criminosa. Ele seria responsável por articular compras de munições vindas dos Estados Unidos. Para ocultar as atividades legais, o traficante fingia ser um latifundiário bem-sucedido.

Contra ele, os agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) cumpriram um mandado de prisão condenatória por roubo qualificado, estelionato e receptação.

Felipe possui uma extensa ficha criminal e também já foi investigado por tráfico de drogas, associação para o tráfico, estelionato e porte ilegal de armas de fogo de uso restrito. Em 2018, ele foi preso em flagrante no momento em que estacionava um carro com placa adulterada em Jacarepaguá, na Zona Oeste.

As investigações também apontam que ele teria sido o mentor de um grande roubo a uma franquia das Lojas Americanas no município de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, em janeiro de 2020.

Felipe foi conduzido à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e aguarda seu encaminhamento ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.