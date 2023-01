Empresas com ações socioeducativas serão reconhecidas com o selo criado pelo Degase - Reprodução

Publicado 13/01/2023 20:12

Rio - O Degase anunciou, nesta sexta-feira (13), o lançamento de um selo para estimular e reconhecer empresas que investem na reinserção social de jovens ao mercado de trabalho e capacitação profissional. Chamado de Selo Socioeducativo, o programa de incentivo foi publicado no Diário Oficial e vai ser concedido às empresas após a formalização das ações.



De acordo com o Degase, o selo será concedido às empresas por um período mínimo de três meses, sendo renovável a cada 12 meses. Essa renovação será feita mediante o reconhecimento da efetividade dos projetos e do compromisso da empresa com a socioeducação.

O diretor-geral do Degase, Victor Poubel, acredita que o programa deve atrair ainda mais parceiros para o departamento, já que a reinserção social dos jovens também depende do alinhamento com empresas e instituições.

"É um importante passo para oferecermos mais opções de futuro para os nossos jovens. Grande parte deles enfrentam dificuldades com a primeira oportunidade profissional e até para se manter economicamente, já que as famílias também são vulneráveis. É nosso papel cuidar disso para que eles sejam reintegrados à sociedade", declarou, Poubel.