Caso foi registrado na 64ª DP em São João de Meriti, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 13/01/2023 18:05 | Atualizado 13/01/2023 18:56

Rio - Oito homens, suspeitos de envolvimento com a milícia de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foram presos na tarde desta sexta-feira (13) no bairro Vilar dos Teles. Integrantes desse grupo também são suspeitos de assassinarem um homem, identificado como Fábio Cajueiro, de 39 anos, próximo ao local onde foram presos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados por populares que disseram que homens, dentro de um veículo de cor branca, passaram atirando contra a vítima na rua Rosa Muller, próximo ao condomínio Trio de Ouro e fugiram.

Os populares então informaram as características dos suspeitos e para onde eles foram. Ainda de acordo com a PM, os policiais continuaram as buscas pela região e encontraram o grupo dentro de um bar na rua Indiana. A ideia dos suspeitos, segundo a PM, era confundir os agentes já que eles seriam da milícia que atua no Morro do Pau Branco, mas não voltaram para o local.

O veículo onde os suspeitos estariam na hora do homicídio foi encontrado na frente do bar. Além das prisões, seis pistolas, uma camisa da Polícia Civil, o carro e um rádio transmissor foram apreendidos.

Não houve registro de confronto na ação. O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti). Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil não respondeu até o momento.

O Corpo de Bombeiros confirmou que equipes do quartel de Duque de Caxias realizaram a remoção do corpo da vítima por volta das 14h25. O cadáver de Fábio foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias.