Conselho do Samba se reúne com presidente da Riotur: Rubem Confete (radialista), Zélia Confete (esposa de Rubem), Ronnie Costa (presidente da Riotur), Nilcemar Nogueira (fundadora do Museu do Samba), José Pinto Monteiro (diretor jurídico do Museu do Samba), Diego Vaz (subprefeito da Zona Norte) e Manoel Dionísio (fundador da Escola de Mestre-Sala e Porta-Bandeira) - Divulgação

Publicado 13/01/2023 17:55

Rio - Líderes da comunidade da Mangueira e baluartes do samba assinaram, nesta sexta-feira (13), uma carta enviada ao prefeito Eduardo Paes e à Riotur com pedido de criação de área de lazer na região. A ideia do grupo, que tem importantes membros do Conselho do Samba, como a Tia Surica e Selminha Sorriso, é aproveitar terreno ao lado do Museu do Samba.

De acordo com o documento, a área, aos pés do morro da Mangueira, abrigava o prédio do IBGE que foi demolido para a construção de unidades do Minha Casa Minha Vida, o que ainda não aconteceu.

"Nossa ideia é que o espaço seja uma área de convivência para a criança brincar e o idoso jogar suas cartas, ao mesmo tempo em que abrigue atividades educativas e culturais ligadas ao samba, como rodas e a gastronomia tradicional das velhas baianas; nesta região não temos nada semelhante, a exemplo das bem-sucedidas iniciativas Parque Madureira e Feira das Yabás, por exemplo", detalhou Nilcemar Nogueira, fundadora do Museu do Samba.

Durante a reunião de assinatura da carta, o presidente da Riotur, Ronnie Aguiar Costa, que esteve presente, falou sobre a necessidade de levantar quais equipamentos o parque irá abrigar para que seja feito um estudo de viabilidade.

"O próximo passo é vocês sugerirem os equipamentos necessários às atividades culturais e de lazer demandadas pela comunidade e o Museu do Samba, para que a Prefeitura faça um estudo de viabilidade", afirmou o presidente da Riotur, que chamou para a conversa o subprefeito da Zona Norte Diego Vaz.