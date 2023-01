Encomendas postais com drogas e sete volumes contendo anabolizantes foram encontradas no CTE dos Correios, em Benfica - Divulgação

Encomendas postais com drogas e sete volumes contendo anabolizantes foram encontradas no CTE dos Correios, em BenficaDivulgação

Publicado 13/01/2023 18:57

Rio – Em ação conjunta, iniciada em dezembro de 2022 , a Receita Federal e a Polícia Civil apreenderam, nesta sexta-feira (13), 38 encomendas postais com drogas e sete volumes contendo anabolizantes no Centro de Tratamento de Encomendas (CTE) dos Correios, em Benfica, na Zona Norte.

De acordo com as corporações, entre as drogas apreendidas estão: lança-perfume, ecstasy, maconha, skunk, haxixe e possíveis pedras de crack. O material foi identificado após ser analisado no aparelho de raio-x e passará por perícia.

O trabalho contou com uma equipe da Divisão de Vigilância Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) da RFB e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil.