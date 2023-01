Movimentação de banhistas nas praias da Zona Sul do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (12) - Estefan Radovicz/ Agência O Dia

Movimentação de banhistas nas praias da Zona Sul do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (12)Estefan Radovicz/ Agência O Dia

Publicado 12/01/2023 18:00

Rio- A cidade do Rio registrou, nesta quinta-feira (12), a maior sensação térmica deste verão, marcando 47,3ºC, segundo o Centro de Operações Rio. E os cariocas logo aproveitaram a trégua da chuva para curtir a praia. Mesmo com previsão de chuva no fim da tarde e início da noite, além do céu parcialmente nublado, a temperatura máxima registrada de 34,7ºC, além da sensação térmica recorde, foi um convite para dar um mergulho.



fotogaleria

De acordo com o Alerta Rio, o tempo nesta quinta-feira na cidade do Rio foi influenciado por áreas de instabilidades em altos e médios níveis da atmosfera. O céu esteve predominantemente nublado e não houve registro de chuva ao longo do período. Os ventos estavam fracos a moderados e as temperaturas permaneceram estáveis em relação ao dia anterior, com mínima registrada de 20,8°C às 02h00min na estação Alto da Boa Vista e máxima registrada de 34,7°C às 13h15min na estação São Cristóvão.

Os turistas e cariocas que estão de férias também puderam apreciar a bela vista do Mirante do Leblon, Zona Sul do Rio, além de se refrescar nos quiosques da orla.



Ao longo da semana, o céu estará predominantemente parcialmente nublado. Há previsão de pancadas de chuva isoladas durante a tarde e noite para sexta-feira e sábado, a partir de domingo não tem previsão de chuva.

Novidades para quem quer 'turistar' no Rio

Mundialmente conhecido, o pôr do sol apreciado do Mirante do Arpoador ficou ainda mais bonito a partir desta quinta-feira (12), com o trabalho de revitalização feito pelas equipes da Comlurb. O local está de cara nova, tornando-se um espaço instagramável, ideal para cariocas e turistas fazerem fotos incríveis e viralizarem no instagram. Com foco na sustentabilidade, a Companhia instalou um balanço e nove bancos de três lugares, todos feitos com reaproveitamento de troncos retirados das operações de poda e de remoções de árvores condenadas na cidade.



Os novos equipamentos foram instalados pela equipe de manutenção e revitalização de praças, nos platôs que levam ao mirante. A Comlurb colocou à disposição dos frequentadores 12 contêineres de 1.200 litros personalizados com imagens que marcam as belezas naturais da cidade, e 40 contêineres de 240 litros, com suporte de madeira plástica produzida a partir de plástico reciclado que vai garantir o melhor ordenamento deles nas trilhas do mirante e no calçadão, já que ficarão fixos, dificultando inclusive que sejam furtados.



O presidente da Comlurb, Flávio Lopes, fez um apelo aos frequentadores para que preservem o local, que tem sofrido com alto índice de vandalismo de equipamentos:



"Esse trabalho é uma iniciativa nossa. Agora, além do serviço de rotina de limpeza que fazemos normalmente aqui no Arpoador e em toda a cidade, revitalizamos esse importante ponto turístico da nossa cidade para proporcionar ainda mais opções de lazer de qualidade. Contamos com o apoio da população para preservar esse espaço que é de todos. Quanto mais ajudarem, melhor fica, porque uma cidade limpa não é a cidade que mais se limpa, é a cidade que menos se suja", pediu Flávio Lopes.



O evento no Arpoador está inserido na Operação Praia Limpa, realizada todos os anos e que consiste no reforço da limpeza durante o verão em todas as praias cariocas, com aumento de efetivo de garis e mais turnos de trabalho. Em toda a orla da Zona Sul, do Flamengo a São Conrado, são 1.000 contêineres de 240 litros disponibilizados durante o verão; já no trecho entre a Barra da Tijuca e o Recreio dos Bandeirantes são mais de 300 desses equipamentos.