Desfile do tradicional bloco do Carnaval, o Cordão do Bola Preta Hudson Pontes/Riotur divulgação

Publicado 12/01/2023 16:47 | Atualizado 12/01/2023 18:27

Rio - O Carnaval de Rua do Rio terá 445 desfiles de blocos de rua autorizados entre os dias 21 de janeiro e 26 de fevereiro. A lista com cortejos previstos para 86 bairros da capital foi divulgada pela Riotur, na manhã desta quinta-feira (12), e traz com destaque o período 'pré-carnaval', onde vão ocorrer 157 desfiles.

De acordo com o cronograma, 402 grupos estão autorizados a realizar suas festas e são esperados entre 5 milhões e 5,5 milhões de foliões durante o período de pré-carnaval, que começa em janeiro, e na semana oficial da festa, entre os dias 20 e 26 de fevereiro.



O primeiro desfile previsto é do Bloco Carnavalesco Nem Muda Nem Sai de Cima, na Tijuca, que acontece no próximo dia 21, com concentração prevista para às 16h e início do desfile às 17h.



O bairro da Zona Norte, aliás, é o segundo em número de desfiles, com 27 cortejos previstos. A Tijuca só fica atrás do Centro do Rio que terá 52 blocos e 53 desfiles, com o Cordão do Boitatá fazendo duas apresentações nos dias 12 e 19 de fevereiro.



O número de 445 desfiles deste ano é maior do que o número anunciado previamente pela Prefeitura do Rio na semana passada, quando eram previstos 433 cortejos.



Na Zona Sul, o bairro com maior número de desfiles será Copacabana com 18 apresentações. Em seguida, Botafogo e Laranjeiras aparecem com 11, Ipanema com 10, Flamengo 8 e Leblon 7 cortejos. Leme e Urca terão apenas três desfiles cada.



Na região do Centro, a Lapa é o segundo bairro em desfiles com 15 apresentações. O número é o mesmo do líder em folia na Zona Oeste, a Pedra de Guaratiba.



O recorde de blocos desfilando ao mesmo tempo será a terça-feira de Carnaval, no dia 21, quando estarão ocorrendo simultaneamente 59 desfiles na cidade. A maior parte dos cortejos previstos para este ano começam pela manhã, entre às 7h e às 12h.



De acordo com a lista, o cortejo mais cedo será o dos madrugadores, na Saúde, que terá concentração às 6h e começa a desfilar às 7h. O desfile mais tarde previsto é o do Me Leva que eu Vou, do Santíssimo, e a Turma do Copo, de Paquetá, que começam às 22h.



Confira a lista dos blocos do pré-carnaval:



21/01



Zona Central:

18h - Bloco Das Divas, Centro



Zona Norte:

16h - Bloco Carnavalesco Nem Muda Nem Sai De Cima, Tijuca



22/01



Zona Norte:

14h - Bloco Carnavalesco Xodó Da Piedade, Piedade

14h - Banda Da Saens Pena, Tijuca



Zona Sul:

15h - Pega Rex, Ipanema



28/01



Zona Norte:



15h - 20 De Ouro Do Mestre Odilon, Zumbi

16h - Seu Kuka É Eu Do Grajaú, Grajaú

16h - loco Carnavalesco Nem Muda Nem Sai De Cima, Tijuca



Zona Sul:



9h - Chame Gente, Sâo Conrado



29/01



Zona Central:



16h - Grbc Unidos Do Rego Barros, Santo Cristo



Zona Norte:



14h - Bloco Carnavalesco Xodó Da Piedade, Piedade



Zona Oeste:



9h - Bloco Me Chama, Barra da Tijuca

14h - Soul Da Gema, Barra da Tijuca

15h - Bloco Das Divas, Recreio Dos Bandeirantes



Zona Sul:



8h - Caminhadinha, Humaitá

12h - Bloco Só Caminha, Humaitá



04/02



Zona Central:



7h - Carrossel De Emoções, Centro

8h - Desliga Da Justiça, Centro

8h - Lambabloco, Centro

10h - Liga De Blocos E Bandas Da Zona Portuaria, Centro

14h - Bloco Chinelo De Dedo, Centro

17h - Cordão Do Prata Preta, Gamboa

17h - Mistura De Santa, Santa Teresa

15h - Fala Meu Louro, Santo Cristo

16h - Bloco Carnavraaau, Saúde



Zona Norte:



8h - Bloco Minha Raiz, Maracanã

9h - Bloco Bigodinho Esticado, Méier

9h - Blocão Da Tijuca, Tijuca

13h - Bloco Gordelícia, Piedade

14h - Bloco Do Moreno, Tijuca

14h - Vizinhos De Noel, Vila Isabel

15h - Vou Treinar E Volto Já, Tijuca

16h - Seu Kuka É Eu Do Grajaú, Grajaú

16h - Bloco Calma Amor, Irajá

16h - Bloco Carnavalesco Nem Muda Nem Sai De Cima, Tijuca

16h - Bloco Já Comi Pior Pagando, Tijuca



Zona Oeste:



13h - Amigos Da Barra, Barra da Tijuca

13h - Carnaeco, Barra da Tijuca

10h - Bloco Panela Preta De Curicica, Curicica

18h - Bloco Da Praia, Pedra De Guaratiba

14h - Bloco H Romeu Pinto, Realengo



Zona Sul:



11h - Spanta Neném, Lagoa

13h - Gb Bloco, Laranjeiras

13h - Imprensa Que Eu Gamo, Laranjeiras



05/02



Zona Central:



8h - Piratas Ordinários, Saúde

8h - Ensaio Técnico Do Multibloco, Lapa

16h - Associação Recreativa E Cultural Bloco Carnavalesco Unidos Do Rego Barros, Santo Cristo

16h - Associação Bloco Carnavalesco Coração

Das Meninas, Gamboa

17h - B. C Independente Do Morro Do Pinto, Santo Cristo



Zona Norte:



12h - Carnaval E Bloco Folia Do Largo Do Sape, Bento Ribeiro

14h - Bloco Carnavalesco Xodó Da Piedade, Piedade

14h - Bloco Das Gambas, Rio Comprido

14h - Banda Cultural Do Jiló, Tijuca

15h - República Suburbana, Méier



Zona Oeste:



10h - Se Cair Eu Como, Freguesia

16h - Morde & Pica Toda Hora, Curicica

18h - Tá Chegando A Hora, Pedra De Guaratiba



Zona Sul:



8h - Calma, Calma Sua Piranha!, Botafogo

8h - Bloqueen, Flamengo

8h - Bloco Me Esquece, Jardim Botânico

9h - Mini Seres Do Mar, Laranjeiras

9h - Bloco Vira Lata, São Conrado



10/02



Zona Central:



16h - Banda Da Toca Do Baiacu, Centro

17h - Chroma Aqui Na Minha Mão, Lapa

18h - Batuke Nuclear, Centro

18h - Bloco Carnavalesco Molha O Pé Das Oito, Centro

18h - Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Badalo De Santa Teresa, Santa Teresa

18h - B.C. Leao Da Pedra, Santo Cristo



Zona Norte:



12h - Confraria Da Bebidinha, Abolição

17h - Bloco Discípulos De Oswaldo, Manguinhos

18h - Bloco Rolado, Maracanã



Zona Oeste:



16h - Zona Mental, Bangu



Zona Sul:



17h - Inova Que Eu Gosto, Flamengo



11/02: Sábado



Zona Central:



6h - Ceu Na Terra, Santa Teresa

7h - Bloco Chora Me Liga, Centro

8h - Bloco Estratégia, Centro

13h - Grbc Da Saara, Centro

13h - Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Ninho Das Cobras, Centro

14h - Poe Na Quentinha, Centro

15h - Bloco Flor De Lis, Centro

15h - Bc Pinto Sarado, Santo Cristo

15h - B.C Batuke De Ciata, Saúde

16h - A.R. Come E Dorme, Paquetá

17h - Bloco Do Rock, Centro

18h - Bloco Das Carmelitas, Centro

18h - Bloco Eu Amo A Lapa, Lapa



Zona Norte:



8h - Bloco Do E.C.J.G, Jardim Guanabara

8h - Mini Bloco, Tijuca

9h - Blocão Da Tijuca, Tijuca

10h - Esporte Clube Jardim Guanabara, Jardim Guanabara

10h - B.C Seu Largato Mama, Vila Isabel

12h - Bloco Urubuzada, Tijuca

13h - Butano Na Bureta, Maracanã

14h - Bloco Alegria Do Sapê, Bento Ribeiro

15h - Banda Haddock, Tijuca

15h - Ilha Encosta, Jardim Guanabara

15h - Banda Haddock, Tijuca

15h - Banda Da Praça Da Bandeira, Praça da Bandeira

15h - Bloco Serrote Afiado, Engenho da Rainha

15h - Banda De Vila Isabel, Vila Isabel

16h - Bloco Seu Kuka É Eu Do Grajaú, Grajaú

16h - Somos Hg, Honório Gurgel

16h - Somos Mh, Marechal Hermes

16h - Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Vitória Na Guerra De Rocha Miranda, Rocha Miranda

16h - Fuzuê... Só Alegria Pra Você!!, Del Castilho

16h - Bloco Já Comi Pior Pagando, Tijuca

17h - Banda Do Tijuca Tênis Clube, Tijuca

17h - Afoxé -Om-O Ifá, Vila Isabel



Zona Oeste:



15h - Parei De Beber, Não De Mentir, Curicica

15h - Bloco Do Balde Sulacap, Jardim Sulacap

16h - Grbc Banda Do Pechincha De Jacarepaguá, Pechincha

18h - Bloco Da Praia, Pedra De Guaratiba



Zona Sul:



8h - Infantil Sá Pereira, Botafogo

10h - Bloco Da Pracinha, Jardim Botânico

10h - Bloco Brasil, Leme

10h - Só O Cume Interessa, Urca

14h - Banda Bandida, Copacabana

14h - Simpatia É Quase Amor, Ipanema

16h - Bloco Da Mamadeira, Botafogo

16h - Perereka Sem Dono, Botafogo

17h - Ih, É Carnaval!, Urca



12/02: Domingo



Zona Central:



7h - Bloco Da Preta, Centro

7h - Cordão Do Boitatá, Centro

8h - Bloco Fogo E Paixão, Centro

15h - Morena Do Dom, Centro

15h - B. C. Foliões Da Prainha, Saúde



Zona Norte:



10h - Perereca Medrosa, Engenho da Rainha

15h - Vai Tomar No Grajaú, Grajaú

12h - Bloco Fuzuê Da Ilha, Jardim Guanabara

14h - Quem Vai Vai, Quem Não Vai Não Cagueta!, Jardim Guanabara

10h - Me Perco Na Reta Me Acho Na Curva, Méier

12h - Timoneiros Da Viola, Oswaldo Cruz

17h - Bloco Dos Secretos, Oswaldo Cruz

14h - Bloco Carnavalesco Xodó Da Piedade, Piedade

12h - No Rabo Do Pavão, Riachuelo

10h - Bloco Carnavalesco Unidos Da Ribeira, Ribeira

12h - Rodopiando No Tombo Do Copo, Rio Comprido

13h - Eu Choro Curto Mas Rio Comprido, Rio Comprido

16h - Pipoca E Guaraná, Tijuca

16h - Bloco Carnavalesco Infantil Sementes Do Samba, Vila Isabel



Zona Oeste:



9h - Bloco Carnavalesco Acorda E Vem Brincar, Vila Valqueire

12h - Banda Da Barra, Barra da Tijuca

14h - Tamo Junto In Folia, Padre Miguel

18h - Tá Chegando A Hora, Pedra De Guaratiba



Zona Sul:



8h - Suvaco De Cristo, Jardim Botânico

8h30 - Blocão De Copacabana, Copacabana

9h - Gigantes Da Lira, Laranjeiras

9h - Primeiro Amor, São Conrado

10h - Se Não Quiser Me Dar Me Empresta, Ipanema

12h - Quem Num Guenta Bebe Agua, Laranjeiras

13h - Bloco Da Chaleira Do Vidigal, Leblon

14h - Bloco Foliões Da Abraces, Copacabana

15h - Tá Pirando, Pirado, Pirou!, Urca

16h - Larga Onça Alfredo, Laranjeiras



15/02: Quarta-feira



Zona Norte:



20h - Banda Do Tio Marco, Piedade



16/02: Quinta-feira



Zona Central:



17h30 - Bloco Dus Impussivi, Centro



Zona Norte:



16h - Bloco Carnavalesco Loucura Suburbana, Engenho de Dentro