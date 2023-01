Caps Lima Barreto recebeu melhorias - Divulgação

Caps Lima Barreto recebeu melhoriasDivulgação

Publicado 12/01/2023 21:18 | Atualizado 12/01/2023 21:19

Rio - A Prefeitura do Rio reinaugurou, nesta quinta-feira (12), três unidades de saúde que passaram por reformas para dar mais qualidade ao serviço prestado e oferecer mais conforto à população, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde. A UPA Engenho de Dentro passou pela maior intervenção estrutural desde a sua abertura, em 2010. Em Bangu e Senador Camará, os centros de atenção psicossocial (Caps) Lima Barreto e Neusa Santos Souza, que juntos têm mais de 1,7 mil usuários cadastrados, receberam melhorias e ampliação das instalações. As três unidades foram reformadas sem que o atendimento à população fosse interrompido.

"A reinauguração da UPA é muito importante porque simboliza a retomada do cuidado com as emergências na cidade do Rio. Nestes dois anos de gestão já foram reformadas quase 200 unidades de saúde. Ainda faltam 86 para serem reformadas até o fim dessa gestão. Com relações aos CAPS, eles são estruturas muito importantes, principalmente nesse pós-pandemia, em que as doenças relacionadas à saúde mental aumentaram muito. Essa é uma preocupação grande nossa", afirmou o secretário de Saúde, Daniel Soranz.

Na UPA Engenho de Dentro, houve troca completa do telhado e dos pisos, pintura, instalação de novos aparelhos de ar condicionado, troca de mobiliário e equipamentos, revitalização da fachada e nova sinalização. A unidade, que fica na Rua Bernardo, s/nº, realiza, em média, 8,7 mil atendimentos por mês. Para isso, conta com um quadro de 267 profissionais e uma infraestrutura que inclui seis consultórios médicos (quatro de clínica médica e dois de pediatria); um de odontologia; dois de classificação de risco; e 19 leitos. A unidade tem capacidade para realizar exames laboratoriais, de raio-x e eletrocardiograma.

"Esse é um equipamento importante para a região do Engenho de Dentro, Complexo do Lins e outras comunidades. E também para ajudar a desafogar atendimento no Hospital Salgado Filho. A Prefeitura está cumprindo o papel de reformar os equipamentos de saúde e entregar de uma forma eficiente e eficaz para a população", disse o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.

O Caps Lima Barreto ganhou novas instalações e classificação, mudando de tipo II para III, o que significa que passará a ter funcionamento 24 horas, sete dias por semana, incluindo acolhimento noturno para usuários em situação de crise, conforme avaliação da equipe. A unidade, que atende pacientes das regiões de Bangu e Padre Miguel e tem 1.124 usuários cadastrados, passa a ocupar novas instalações anexas à Policlínica Manoel Guilherme da Silveira, na Avenida Ribeiro Dantas, 571, em Bangu. Num espaço mais amplo e com melhor estrutura, o CAPS conta agora com nove leitos para acolhimento dos pacientes durante a noite.

Já o Caps II Neusa Santos Souza presta assistência em saúde mental a pacientes das regiões de Sulacap, Senador Camará, Deodoro e Magalhães Bastos, com 611 usuários cadastrados. A unidade fica na Rua Baalbeck, 75, em Senador Camará, e passou por obras de reforma geral e ampliação, além de receber novo mobiliário. CAPS tipo II funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h.

"A importância dos Caps é ímpar pois trata-se de um espaço de atenção ao usuário com saúde mental debilitada e necessitada e a gente mais do que nunca estamos entregando espaço com qualidade. Assim, damos mais valorização para os funcionários que se dedicam tanto, para os usuários que precisam tanto desse espaço e que ganham uma maior qualidade de vida", declarou o subprefeito da Zona Oeste, Diogo Borba.

Bernardo Ferreira, de 37 anos, foi usuário do Caps Lima Barreto e, atualmente, é atendido no Caps Neusa Santos Souza. Ele contou que os espaços foram um divisor de águas em sua vida.

"Antes de conhecer o Caps, em 2018, eu me tratava muito em emergências e isso não resolvia. A partir da minha vinda pro Caps eu consegui interromper as crises, voltar a ter uma vida produtiva e trabalhar. Para mim o Caps significou poder retomar a minha vida de alguma forma."