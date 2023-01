Polícia Militar detém dois suspeitos por desmanche de veículos em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 12/01/2023 19:37 | Atualizado 12/01/2023 21:39

Rio – Policiais do 40º BPM (Campo Grande) detiveram dois homens, nesta quinta-feira (12), em um local utilizado para desmanches de veículos em Santíssimo, na Zona Oeste do Rio. Eles não tiveram a identificação revelada.

Os agentes chegaram ao endereço por meio de denúncia anônima. No local, constataram o fato e levaram os suspeitos para a delegacia. Com eles foram apreendidos dois automóveis e uma motocicleta de procedência duvidosa. As investigações estão a cargo da 35ª DP (Campo Grande), onde a ocorrência foi registrada.