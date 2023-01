Prisão do casal foi feita por agentes do programa Segurança Presente Niterói - Divulgação

Prisão do casal foi feita por agentes do programa Segurança Presente NiteróiDivulgação

Publicado 12/01/2023 19:40

Rio - Um casal foi preso em flagrante enquanto furtava cabos de um poste no bairro de Santa Rosa, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, na madrugada desta quinta-feira (12). A dupla foi localizada por agentes do Segurança Presente Niterói com 30 metros de fios de energia furtados da rede aérea.

De acordo com os agentes, moradores alertaram uma equipe que passava pela região sobre a prática do casal no bairro Pé Pequeno. Em seguida, os agentes iniciaram buscas pela região e conseguiram encontrar o casal, no bairro vizinho, na Rua Santa Rosa.

Para carregar o material, a dupla usava um carrinho de supermercado. Após a prisão, o casal foi levado para a 76ªDP (Niterói), onde o caso foi registrado.

Na delegacia, os agentes confirmaram que a mulher, de 39 anos, já tinha anotação criminal pelo crime de furto, enquanto o homem, de 29, já havia sido preso por furto e associação para o tráfico de drogas.