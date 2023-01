Publicado 13/01/2023 00:00

Percebam como diretamente, ou indiretamente, as facções criminosas do Rio de Janeiro são nocivas e covardes com a sua própria população.



População que na verdade não é deles, mas eles se dizem “crias do local”, que quem faz mal é a polícia, implantam o caos do tiroteio, das mortes… Tudo sempre culpa do policial! Mas eles fazem isso e muito mais.



O reflexo direto do que é essa mazela, da bolha desses vagabundos que o Estado consegue pouco chegar, é a informação que a prévia do censo mostra que São Gonçalo, a segunda cidade que tem o maior colégio eleitoral do estado do Rio, conta com apenas 929 mil habitantes… Ué?! Mas antes era de 1 milhão e 98 mil! Morreu e não nasceu ninguém? Teve um Êxodo Gonçalense?!



170 mil a menos pelos números oficiais… Mentira!



A verdade é que as áreas dominadas pelo Comando Vermelho impediram os agentes do IBGE de entrarem em locais comandados por esses vagabundos…



É claro que tem aqueles que não têm noção, pela ignorância… Mas tem aqueles que não deixam por simplesmente não querer o mapeamento da cidade! E é isso que traficante tá fazendo.



Interferindo na vida dos moradores de bem dessas comunidades…. Menos censo, menos distribuição de renda!



E os menores valores vão principalmente para as classes mais baixas, sem escola, creche, saneamento, alimentação, transporte e tudo mais.



É muito grave! Criminosos covardes que ferem o direito daquela mãe de família, de favela, que sustenta cinco filhos e não terá acesso a nada!



E eu só falei de São Gonçalo, hein… Se eu começar a citar as outras bolhas dominadas por traficantes ou milicianos, a gente não sai daqui!



Mais dez anos de dados oficiais que não representam a realidade do morador das comunidades. Quem mais precisa, infelizmente, é o que menos têm.



3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

A nota que a Prefeitura de Nova Iguaçu enviou para a gente no início da semana, sobre as intervenções nas ruas do bairro da Cerâmica, me deixou muito incomodada!



“Em breve”, “obras futuras”, e blá-blá-blá… Eles não dão previsão, prazo de absolutamente nada! Isso é não é resposta que se dê para a população.



Quase todos os órgãos estão com o péssimo costume de enviar esse “copia e cola”. Ninguém quer história pra boi dormir, mas dia e hora marcada!



A gente fez novamente esses questionamentos e a resposta foi a seguinte:



“Ainda não há previsão para o início das intervenções, entretanto, a Rua Geni Saraiva, que já é asfaltada, terá uma inspeção de equipe da Secretaria de Serviços Públicos para avaliar a necessidade de uma manutenção.”



Se pensam que vamos desistir de cobrar, estão muito enganados. Até que o povo diga que está tudo ótimo por lá, vamos ficar em cima!



TÁ ESPIRITUOSO!

Motoqueiro feliz apareceu nas redes sociais - Reprodução

Motoqueiro feliz apareceu nas redes sociaisReprodução

O flagra não foi meu, foi da minha amiga, também jornalista Milena Coutinho, que filmou um motoqueiro feliz da vida pela pista do Aterro do Flamengo.



Quem foi nas minhas redes sociais, viu um cara que cantava alto, gesticulava… Feliz pra caramba… Isso é que é alegria e leveza! A cara da sexta-feira.



Eu ainda não tenho ideia de quem ele seja, mas já tô louca pra saber! Uma pena que por aqui vocês leitores não consigam assistir.



Mas pela foto dá pra perceber! E é isso que importa! Não sei por qual motivo ele possa estar alegre assim, mas já valeu o dia. E teve gente na minha rede social que disse que já viu o mesmo motoqueiro, do mesmo jeito… Ou seja, ele é feliz sempre!



Em tempos de tanto ódio, ver alguém assim dessa maneira, é uma loteria e tanto. Contagia! É bom demais ser do bem!



A gente precisa seguir o exemplo dele pra já! Não somente um dia, mas em todos de nossas vidas.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Bora que a felicidade tá aí do seu lado, e tenho dito!