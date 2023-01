Tá calor! Pacientes do Hospital Albert Schweitzer sofrem com a falta de ar condicionado - Reprodução

Tá calor! Pacientes do Hospital Albert Schweitzer sofrem com a falta de ar condicionadoReprodução

Publicado 04/01/2023 04:00

Por curiosidade jornalística, lá fui eu acompanhar a agenda do presidente nesses primeiros dias do governo. Alguém avisou a ele que presidente também faz xixi, almoça? O homem tinha uma reunião atrás da outra! Impressionante, se formos comparar com quem esteve anteriormente na cadeira, nos últimos meses.

Isso é o protocolo… Faz parte do processo de reabertura do Brasil para o mundo, coisa que Lula já fazia antes mesmo de ser eleito. Goste você ou não, essa é a realidade… E atrai investimentos, indústria, comércio. É reflexo de credibilidade! Mas o que mais me chamou atenção foi a agenda dos ministros já empossados.

Flávio Dino, da Justiça, já tocou num ponto muito sensível, que poucos comentaram: nós temos agora uma ministra irmã de Marielle Franco. A morte de Marielle, que teve tanta especulação e suspeita sobre “quem mandou matar”, ainda é uma ferida aberta, sem qualquer resposta! Ainda paira sobre nossas cabeças. É polêmico…

Num outro ponto, temos Nísia Trindade, da Saúde, depois de uma gestão desastrosa, onde o país se tornou chacota com cloroquinas e outros medicamentos sem eficácia para tratamento da pandemia mais assustadora dos últimos tempos... Acredito que seja o tendão de Aquiles do último governo. Quando essa 'caixa de Pandora' for aberta, muita coisa vai aparecer. Afinal, quem ganhou dinheiro com tudo isso?!

Agora, vamos ao Desenvolvimento Social, nas mãos de Wellington Dias, que prometeu reformular o já conhecido “Bolsa Família”. Mudou de nome, mas volta a ser o que era! Vai ter trabalho, observando a quantidade de gente passando fome nesse Brasil e gente que deveria receber o benefício, mas não recebeu. Uma vergonha!

A transparência desses pontos vai dar um norte para o Brasil, sem deixar, é claro, de esquecer o passado desses últimos quatro anos. Aí sim é que vamos ver que perdemos onde mais precisamos.

PINGO NO I

Ano mal começou e a Secretaria Municipal de Políticas e Promoção da Mulher já vai inaugurar amanhã, às 8h, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher e o Núcleo Especializado de Atendimento Psicoterapêutico Tia Gaúcha, em Santa Cruz, na Rua Álvaro Alberto, 601. É mais um espaço contra a violência doméstica, para oferecer todo o acompanhamento que as mulheres nessa situação merecem.

Quem anunciou foi a secretária Joyce Trindade, de apenas 26 anos, e com uma articulação incrível em defesa de nós, mulheres! Inclusive, como foi bom começar o ano batendo um papo com ela… Tão jovem e super atuante numa pasta tão importante, não só pra cidade, mas para todo o país. Valeu demais, Joyce. Certeza que com você à frente esse é só o primeiro trabalho de muitos em 2023!

É isso… Bora falar de acolhimento! Uma mulher levantando a outra sempre.

TÁ CALOR!

“É um absurdo, inadmissível. O irmão de uma amiga está internado lá e tá quase derretendo”, afirma uma leitora, que pediu para não ser identificada. Motivo? Ar condicionado quebrado no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Alguns pacientes dizem que a unidade está sem o equipamento há dois meses… Inacreditável, ainda mais agora que o verão deu as caras com força!

Não dá, gente! A coluna foi atrás de uma resposta e em nota, a prefeitura afirmou que o aparelho apresentou defeito no domingo, não há dois meses. Agora, é aguardada a chegada de uma peça para finalizar o conserto dos equipamentos, que, no momento, operam com 50% da capacidade. Aparelhos splits provisórios foram instalados no setor afetado, e o conserto deve ser finalizado hoje.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Ar no Rio é necessidade, e tenho dito!