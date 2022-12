Publicado 19/12/2022 06:00

Do meu lado, um vizinho argentino que não parava de gritar… Pelo celular, mensagens de uma outra amiga argentina que vibrava a cada gol… Pelos vídeos, uma Búzios lotada, que parecia Buenos Aires! A Copa chegou ao fim com um gostinho amargo para nós, mas para os hermanos… Que sabor, muchachos!



Depois de 36 anos, é a vez deles comemorarem o tricampeonato. E tá tudo bem! Foi muito merecido, um dos maiores jogos, se não o maior dos últimos tempos da história das Copas. Uma Argentina que começou atropelando uma França perdida, mas que no segundo tempo acordou e deu uma certa apagada nos argentinos. Eletrizante.



Incrível como o futebol mexe com o povo, né?! Independentemente de qual seleção seja, é lindo ver os olhos brilhando das crianças que sonham em serem como eles. Meu filho não curtiu o resultado, mas sei que no fundo os olhos dele também brilharam com a genialidade e experiência de Messi e a força de um garoto de 23 anos chamado Mbappé. (Ok, filho, eu sei que seu ídolo é o Cristiano Ronaldo).



Por aqui, ao contrário do país-sede, que tem zero respeito pelas mulheres e inclusive censurou quem quis protestar, quebramos alguns paradigmas… Vimos a primeira narradora do Brasil e a primeira comentarista de Copas do Brasil. Tivemos também uma mulher sentada num debate com outros homens (Alô Jojô, Bangu virou!), dando sua opinião forte, e uma outra sendo atacada pelas roupas que vestiu na transmissão… Mas que nem ligou, pelo contrário, foi pra causar e causou com louvor! (Um beijo para essa gostosa Deborah Secco).



No campo, vimos a primeira seleção africana a chegar numa semifinal, e os jogadores comemorando com suas mães. Mães de véu, tão perseguidas em seus países, abraçadas aos seus filhos e tendo os holofotes que, infelizmente na vida fora desse mesmo campo, elas não conseguem ter. Tem imagem mais bonita e significativa que essa?!



Vimos o início do vôo de um pombo brasileiro que a gente tem certeza que até 2026 vai voar muito. Do menino Ney, tão criticado, mas que quando precisou ter postura de homem, teve demais. Foi lá e resolveu, mesmo tendo a sua, a nossa seleção derrotada no fim das contas. É, faltaram quatro minutos…



Que fique de lição! O que faltou no Brasil, sobra na Argentina: vontade, sangue latino e garra. Não tem muito a ver com futebol, mas com comportamento que sempre assustou time europeu. Ah, e não podemos esquecer do fim do ciclo do maior narrador brasileiro. Valeu, Galvão.



Valeu demais! Futebol é isso! É claro que ele não resolve os problemas de uma nação, mas dá um pouco de alegria aos povos tão sofridos. Parabéns, Argentina! E que venha 2026… Até lá, vida real. Bora lutar! Vai, Brasil! Não só no esporte, mas em todas as linhas! A gente merece, todos merecem.



TÁ BONITO!

Lucas Camilo vence o Bake Off BR - Redes Sociais

Lucas Camilo vence o Bake Off BRRedes Sociais

E o título de campeão do Bake Off Brasil, maior disputa de confeiteiros da TV, foi para Caxias! Lucas Camilo, de 26 anos, passou por quase 20 etapas com competidores de todo o Brasil e saiu vencedor esse fim de semana na tela do SBT.



O cara é um verdadeiro artista, sem exagero… Faz bolos que parecem obras de arte. E eu já tive a sorte de ter um bolo feito por ele, hahaha! Muito legal ver os vídeos da comemoração, com direito a telão e tudo em Caxias. A torcida caprichou!



E é isso que a gente deve sempre fazer. Valorizar o comércio local, aquele pequeno empreendedor que batalha, corre atrás dos sonhos…



Lucas já era um profissional conhecido na Baixada, agora tá no Brasil todo! E que cresça muito mais. É só o começo!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… O caminho nem sempre é doce, mas o final é feliz, basta acreditar, e tenho dito!