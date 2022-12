Carapebus e outros municípios sofreram com fortes chuvas na semana passada - Reprodução

Carapebus e outros municípios sofreram com fortes chuvas na semana passada Reprodução

Publicado 05/12/2022 06:00

Na semana passada, a coluna trouxe o drama da Dona Divanice, que sofreu pra caramba com as chuvas lá onde ela mora, em Japeri. A gente sabe que o clima é de Copa do Mundo, mas tem muita gente que precisa da nossa ajuda aqui no município, mas principalmente lá no Norte e Noroeste do estado…



As chuvas castigaram demais, deixaram cidades como Carapebus, Macaé, Conceição de Macabu e Campos dos Goytacazes arrasadas! Então, nossa missão é divulgar as ações de doações para a população, já que o povo tá cansado da falta de atenção do poder público e dessa história de sempre: as autoridades esperam acontecer uma “M” pra ir lá tentar resolver o que já não tem solução.



Afinal, todo mundo sabe que todo ano algum lugar sofre com as fortes chuvas, ainda mais nessa época! A gente denuncia, dá voz ao povo, mas nada muda… A realidade é essa que a gente vê nos olhos dos moradores. Desespero puro, falta de alimentos, de roupas, material de higiene e limpeza, casas derrubadas… Um verdadeiro caos.



A gente nem se recuperou da tragédia de Petrópolis, e vem mais essa! Então, quem puder colaborar com Carapebus, uma das mais prejudicadas, deve entrar em contato com um dos pontos de arrecadação, a Paróquia Nossa Senhora da Glória, pelo telefone: (22) 99898-1631.



Aqui no Rio, também tem um posto de arrecadação de doações, que serão levadas pra lá! É na Tijuca, bem na Rua Haddock Lobo, 143. Você pode ligar para o número, ou até, se preferir, fazer PIX: (21) 98116-3746.



É povo pelo povo sempre, isso se chama Corrente do Bem! Vamos fazer a nossa parte!





TÁ TRISTE!

Cachorrinha Molly está desaparecida - Divulgação

Cachorrinha Molly está desaparecidaDivulgação

Já são 12 dias que a professora e nutricionista Bianca Saguie e o marido, Israel, vivem na angústia pelo desaparecimento da cachorrinha deles, a Molly, lá em Bangu. Ela fugiu no dia do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo e até agora, o casal teve pouquíssimas informações sobre onde Molly possa estar…



“A única informação que tivemos, confirmada inclusive por mais de dez pessoas, é que a Molly quando fugiu, correu para o trem. Depois disso, foi vista em várias estações, mas ninguém sabe onde ela foi parar”, conta Bianca, desesperada.



Molly foi tirada das ruas e adotada pelo casal, é a “dengozinha” da família… Assim que ela é chamada! Então, qualquer informação sobre o paradeiro dela é muito importante. O telefone para contato é: (21) 97968-8626.



Só de pensar, já dá um aperto no coração… Mas a gente vai divulgar até que ela apareça! E a gente espera também que a Supervia libere as imagens ou anuncie nos trens. É o mínimo.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Bora unir forças pra encontrar a Molly, e tenho dito!