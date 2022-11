Rodrigo Amaral Vieira e outros que tentaram fazer o concurso do INSS ontem se dizem prejudicados - Reprodução

Publicado 28/11/2022 00:00

“A gente foi muito prejudicado. Eu saí de Copacabana para ir para o Centro e descobri na hora que fui transferido para a Barra. Só que outras pessoas vieram de mais distante, de Macaé, por exemplo. Nem um e-mail, WhatsApp, SMS, nada!”



O sentimento do Rodrigo Amaral Vieira, que como já disse é morador de Copacabana, foi o de muitos que foram fazer o concurso do INSS para técnico do seguro social ontem. Indignação pura!



Segundo eles, a prova estava marcada para 14h no prédio da Gerência Executiva do órgão ali na Rua Pedro Lessa, no Centro, mas ao chegar lá, descobriram que seria em outro lugar. Rodrigo, que chegou no Centro do Rio 40 minutos antes da prova, foi transferido para a Universidade Gama e Souza, na Barra da Tijuca. Como ele chegaria lá a tempo, já que só faltavam 40 minutos?



“Teve gente que foi transferida do Centro para Realengo. Eu ainda tentei correr, peguei um Uber, mas ao chegar ali na Lagoa, o trânsito ficou caótico. Perdi a prova”, afirma ele.



Todo mundo se ferrou! Rodrigo diz que teve gente que conseguiu chegar, mas e quem não? Vai ficar no prejuízo?



Se um aviso com o local da prova foi enviado antes, esse local tinha que ser mantido, pra ninguém ser prejudicado. E se mudasse, todo mundo deveria ser avisado!



É covardia! Já não basta a sacanagem que fazem sempre com quem precisa do INSS, agora vai rolar com quem quer trabalhar lá também?



INSS sempre dá um trabalho danado! E isso é força de expressão! É trabalho no sentido de dar problema mesmo.



Mudar o local 24 horas antes é de enlouquecer qualquer um. E dói no bolso!



“Eu nem sei como vai ficar minha situação. Paguei 85 reais de inscrição, gastei Uber de Copacabana pro Centro e do Centro pra Barra… Tudo à toa!”, finaliza ele.



Quem vai responder por isso?



A coluna cobrou uma resposta do INSS, que em nota, afirmou que o concurso foi realizado com sucesso em 1.592 locais de aplicação de provas, distribuídos em 116 cidades, em todas as unidades do Brasil, e que as informações sobre o andamento do concurso e outros esclarecimentos devem ser buscados junto à Cebraspe, empresa contratada pelo INSS, que garantiu que tudo ocorreu da melhor maneira.



O site para as informações é: www.cebraspe.org.br.







Não foi bem isso que a galera que tentou fazer a prova disse que aconteceu! Ou seja, é fazer e muito o povo de palhaço, em todas as situações!







3,2,1… É DEDO NA CARA!

TÁ FEIO!

Água voltou suja em Rocha Miranda - Reprodução

E muita gente sofreu com a falta d’água nesse fim de semana… Lá em Rocha Miranda, a água não dava as caras desde sexta-feira. Só voltou no domingo, e daquele jeito: turva, escura pra caramba, sem condições de ser utilizada!



“Não dá pra beber mesmo, nem fervendo. A cor e o odor são insuportáveis. Agora até começou a clarear, mas fico com receio, por isso compramos água mineral. O galão aqui tá 30 reais!”, afirma Bárbara Souza, moradora da Rua Batista Braga.



Em nota, a Águas do Rio afirmou que mandou ontem mesmo uma equipe para verificar a situação, e que a empresa segue à disposição da população por meio do



0800 195 0 195, que funciona via ligação e WhatsApp.



Pode ter sido reflexo da manutenção do Guandu, mas é bom já ficar de olho, porque se voltar desse jeito toda vez, e o morador tiver que comprar água, aí fica difícil, não dá… É barro puro!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Nós já vimos essa novela, e tenho dito!