Publicado 18/11/2022 00:00

“Ela escapou da COVID 5 vezes, para agora esse covarde fazer isso com ela. A gente falava pra ela ter cuidado, para ela não ficar com problema de saúde.”



A fala é de Raquel Alves, madrasta da técnica de enfermagem Rita Nogueira, enterrada ontem aos 27 anos.



Como imaginar que o maior inimigo, nesse caso, não era o vírus, mas o colega de trabalho com quem Rita tinha acabado de começar a se relacionar? O perigo estava ao lado!



Rita é mais uma vítima do feminicídio aqui no Estado. Morta por mais um agressor, abusivo, que eu me recuso a chamar de suspeito, já que o próprio foi até a delegacia e confessou e mostrou onde estava o corpo, mas sequer ficou preso!



A cena da morte de Rita, detalhada pela por fontes na cena do crime, é uma das mais absurdas e dolorosas que a gente já presenciou nos últimos tempos. Tortura pura, que escancara a perversidade dos machistas.



Não dá nem pra descrever aqui, tamanha violência praticada por esse criminoso. E que fique bem claro o nome dele aqui: Iago Lacê Falcão.



Em menos de 30 dias de relacionamento, ele transformou a vida da menina num inferno! Perseguia, mandava centenas de mensagens, queria saber todos os passos… Até que fez o que fez. É um traste que, infelizmente, cruzou o caminho dela.



Mas escapou do flagrante, já que a lei é permissiva, e agora tá aí, solto. Até o fechamento desta edição, a polícia não tinha expedido a prisão preventiva dele!



É muito revoltante… Me choca demais!



Eu conheço delegados que dariam um jeito de mantê-lo preso. Iago não sairia dali pela porta da frente. Alguém ligaria para o juiz de plantão, e qualquer juiz na hora botaria o elemento na cadeia!



Faltou vontade de prender! Esperar laudo de necropsia??? Me poupe, vai.



É assassino confesso, torturador, tóxico.



E eu me sinto violentada também, todas nós mulheres… Não dá mais pra tolerar que continuem nos matando, e que o que mude seja somente o nome das vítimas!



É por isso que homens desse perfil se sentem a vontade… Porque não existe punição e muito menos educação.



Não somos objetos, não somos de ninguém, e macho nenhum tem o direito de se sentir dono da gente, e muito menos tirar a vida da gente!



3,2,1… É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

Domingo começa a Copa do Mundo! E ainda tem gente nessa de ranço com a camisa da nossa seleção…



Nesse Brasil dividido, uns compraram a blusa azul, outros a camisa preta, mas o verde e amarelo… Aí, complicou.



Ah não, a eleição já acabou, meu povo! Embora tenha uma galerinha aí que insiste em dizer que “vai ter terceiro turno”, acabou! Agora é olhar pra frente…



Podem até tentar se apropriar da camisa, da bandeira do país, mas ela é de todo brasileiro, e a gente não pode deixar de vivenciar a magia do futebol, o calor do esporte, por divergência política. Coisa fora de propósito!



Cada um no seu quadrado, ok, menos quando o juiz apitar o jogo! Todo mundo é Brasil e sempre vai ser… Eu por exemplo, tô doida pra ver nossa seleção hexacampeã.



Respeito é bom no campo, na urna, seja onde for… E a camisa é da massa brasileira, pronta pra gritar gol!!! Bora colocar o Pingo no I, e torcer muito! Vai, Brasil!!

TÁ FEIO!

Prédio desaba na Rocinha e deixa um morto. Coluna Isabele Benito - Reprodução

Prédio desaba na Rocinha e deixa um morto. Coluna Isabele BenitoReprodução

É Muzema, Rio das Pedras, Paula Ramos, agora Rocinha… Pode procurar, não tem um ano que essa coluna não deixe de publicar algum desabamento que acabe em tragédia.



A vítima da vez, infelizmente, foi o pedreiro Lourinaldo Monteiro. Mas quantas a gente já noticiou aqui?



E independentemente da quantidade, não importa se foi uma vítima ou dez, tragédia é tragédia. A gente tá falando de vidas. É descaso, é falta de política pública de habitação, de dignidade pra essa população.



Se era uma obra sendo feita, se o imóvel era irregular ou não, agora nada disso importa… O que fica agora é mais uma família que vai chorar a morte de um trabalhador, querido pela comunidade, que saiu de casa e não ligou para os parentes, para dizer que “estava tudo bem”.



Quem vai responder por isso? Será que alguém vai responder? Ou vão ficar de braços cruzados, esperando outra dessa acontecer pra contabilizar?!



Cansa ter que falar toda vez “que isso sirva de alerta”, sendo que nada muda essa realidade.



Só derrubar imóvel em difíceis condições não tá resolvendo, senhoras autoridades! Não pode deixar construir.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Tem que fiscalizar, e tenho dito!