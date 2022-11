Publicado 02/11/2022 00:00

Quero começar esse texto hoje falando sobre esse velho senhor chamado jornalismo e claro, os seus jornalistas…



Diante de todo o caos instalado no país desde o resultado das eleições, legítimas, diga-se de passagem, todo mundo, seja direita ou esquerda, acredita e cobra: “jornalista tem que defender um lado.”



Quer ver só? Ontem fui atacada por gente de esquerda porque eu não chamei de criminoso e vagabundo quem é manifestante… E fui chamada pelo outro lado de defensora de ladrão porque não defendi algo fora da constituição.



Parem com isso. Ninguém tá aqui pra agradar todo mundo e nem tá aqui pra isso. Não existe lado, mas sim o que é verdade. Jornalista que se preze trabalha com fatos, baseado naquilo que há de mais importante dentro de um processo democrático, a constituição.



Não adianta atacar, espernear, fazer arruaça… Se for manifestação legítima, por algo relevante, ok! Preço da gasolina? Aumento do preço de alimentos? Falta de segurança, educação, saúde?! Bora lá, aqui não vai faltar!



Aliás, o que a gente mais faz aqui é justamente cobrar e dar voz para todos aqueles que precisam.



Agora tumultuar, bagunçar o coreto? Não rola!



Não agradar qualquer lado que seja é um claro sinal de jornalismo bem feito e corajoso.



A gente tá falando de democracia, não de partida de futebol, onde um time sai vencedor e o outro derrotado. É país, caramba, e ele tem nome: Brasil! Não candidato A ou B…



Faz parte do processo! Venceu nas urnas, bora lá trabalhar, cobrar, ficar de olho. Perdeu? Bola pra frente, vida que segue e tente na próxima.



Se não pode ajudar, não atrapalhe! O Brasil já tem problema demais e a galera radical, que não representa o povo ou qualquer categoria, ainda quer esculhambar? Aqui não…



Nós jornalistas, vamos continuar aqui, no front, trazendo notícia com verdade, fatos, doa a quem doer, goste ou não. Bora pra próxima pauta…



PINGO NO I

Um ponto muito interessante levantado nessas eleições foi a força feminina na campanha do agora presidente Lula, eleito no último domingo.



Segundo os especialistas em política, o papel de Simone Tebet foi fundamental para que a voz das mulheres tivessem força dentro de suas próprias casas, indo em oposição ao voto dos maridos ou pais.



Seja mulher ou filha, o voto feminino fez a diferença! E isso é sim motivo para comemorar, já que o maior eleitorado é de mulheres. Homens, gostando ou não, essa é a realidade: mulheres têm força política sim, e isso foi atestado neste processo.



Independentemente de ideologia politica, mulher deve ter sua opinião formada, e não se deixar levar por voto de marido, companheiro ou qualquer tipo de estado civil que seja. Cada um vota em quem quiser!



O exemplo vem de cima e mulheres se sentiram representadas por aquelas que já estão lá, dando a cara para bater, no confronto ainda de um cenário predominantemente machista.



2022 já foi, mas 2026 tá aí… Quem sabe uma nova presidenta eleita já esteja sendo preparada? Vamos ficar de olho, na força que só uma mulher sabe ter!

TÁ BONITO!

"Café do Trabalhador" em Nova Iguaçu - Nelson Perez

Notícia boa, ainda mais quando se trata de combate à fome, merece todo o destaque!



A partir da próxima quarta-feira, Nova Iguaçu começa a receber o “Café do Trabalhador”, programa do Governo do Estado que oferece café da manhã a 50 centavos! O projeto, que acontece por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social é Direitos Humanos, já começa a operar com 500 kits todos os dias…



Coisa maravilhosa, já que o café da manhã é uma das refeições mais importantes de qualquer pessoa, e muita gente, principalmente da Baixada, sequer sabe se vai conseguir se alimentar naquele dia.



26 pontos, em 24 municípios aqui do Estado já contam com o programa, que já distribuiu mais de 370 mil kits desde que o programa começou, em julho.



Bom demais saber disso. Agora que a eleição passou, o negócio é exatamente esse: continuar trabalhando por essa população que não pode esperar, ainda mais quando o assunto em questão é comida na boca.



Isso é dar dignidade e cidadania!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Bora fazer esse povo comer muito, e tenho dito!