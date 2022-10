Publicado 21/10/2022 00:00

Depois que várias colegas minhas de profissão denunciaram a atuação de assediadores na internet, é que eu tive a consciência de que nos últimos tempos eu tenho passado por isso, sou uma vítima, mas tenho ignorado ao invés de nunca ter denunciado.



Preferia “deixar pra lá”, bloquear, excluir… Não achava que deveria dar palco para esses homens que toda hora incomodam sexualmente a gente pela internet.



Quem me conhece, sabe que covarde eu não sou nem um pouco, mas eu poderia sim ter denunciado esses criminosos nojentos!



Agradeço a coragem delas, porque por elas eu consegui me identificar também como uma vítima. Eu sofria e sofro com um crime, assim como elas! E tá aí a importância da palavra sororidade, de uma ajudar a outra quando a gente mais precisa….



Esse deve ser sempre o papel de uma mulher. Nós, profissionais de comunicação e qualquer outra mulher, jamais podemos tolerar qualquer assédio sexual, seja pessoalmente ou pela tela de um celular ou de TV.



Um homem que filma seu órgão genital e manda pra você pelas redes sociais, no momento em que você está, ao vivo, num jornal, como eu estou todos dias, tem que ser punido!



Não dá pra considerar crime menor ou não… Crime é crime e eles devem responder por isso!



E nós mulheres, jamais devemos silenciar! Eles precisam ser expostos, não nós!



Já ficou mais do que provado que rede social não é “terra de ninguém”. Tem lei.



Se um homem faz isso pela internet, imagina o que pode fazer frente a frente com uma mulher?



Não se cale. Parabéns mais uma vez às minhas colegas pelo posicionamento! E se você passa por isso também, denuncie.



Quem só tem a perder, são eles. Nós, jamais!



3,2,1… É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

Mais de 500… Isso só no primeiro dia! Esse foi o número de pessoas atendidas pelo Procon no evento de conciliação de dívidas que começou na quarta e vai até hoje no Largo da Carioca.



Muita gente aglomerada, ao ponto das pessoas se juntarem por achar que estava rolando distribuição de cestas básicas ou algo do tipo… Essa é a realidade que dói do carioca e de todo brasileiro. Ou tá endividado, ou tá com fome!



Ou a barriga dói por não ter o que comer, ou dói o bolso!



A que ponto chegamos… O número de endividados só cresce. Gente sem emprego, sem poder de compra, sem perspectiva, mas com muito desespero pela frente.



Enquanto a guerra política acontece, o que o povo recebe é isso. Desprezo e dívida.



Que vergonha… Só quero ver quem vai pagar essa conta e se será no débito, no cheque ou então no dinheiro vivo.

TÁ ATUANTE!

Decisão foi anunciada depois de uma reunião - Divulgação

Lembra da história da faculdade Souza Marques, em Cascadura, que promoveu palestras para que alunos e funcionários se protegessem da guerra do tráfico no Morro do Fubá?



Pois é, a Polícia Militar ficou de olho e agora decidiu intervir nos confrontos… Vai implantar uma base do 9º BPM (Rocha Miranda) no bairro de Campinho.



A decisão foi anunciada ontem, depois de uma reunião entre o secretário de Polícia, o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, e a presidente da Fundação Souza Marques, Leopoldina Souza Marques.



É isso… Tem que agir enquanto há tempo! Se é que tem tempo, já que os vagabundos dominaram toda a região e prejudicam o ir e vir de estudantes e de toda a população.



Que seja só o começo de uma parceria entre a faculdade e a polícia. Os universitários agradecem e todo mundo que mora e convive naquela área, também.



Segurança pública não tá só na ponta da arma de instituições policiais, mas também de uma sociedade como um todo!



Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Com bandido tem que ser assim! Pra cima deles, e tenho dito.