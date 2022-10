Imagens de câmeras de segurança mostram ação de criminosos.( - Reprodução

Publicado 07/10/2022 00:00

De manhã, é na Avenida Brasil, entre Palmares e o Conjunto Campinho, sentido Centro… À noite, entre a Vila Kennedy e a Carobinha, sentido Santa Cruz… É a verdadeira rota do medo!

Passageiros procuraram a coluna para relatar que não tem um ônibus que se salve dos assaltos na região. A linha 2303 (Santa Cruz x Carioca) é uma das que mais sofre, praticamente todos os dias.

"É todo santo dia. Eles não têm medo de câmera, de nada. Botam a cara mesmo. A gente denuncia, imprensa denuncia, mas nada resolve. Ninguém sabe mais o que fazer", conta um passageiro, que pediu para não ser identificado.

Como que o carioca vive assim? Paz não existe! Trabalhador não tem sossego! A gente cansa de cobrar aqui a polícia uma resposta, um posicionamento, mas a gente sabe também o quão difícil é para que os policiais dar o bote nesses vagabundos diariamente. Infelizmente o trabalho deles, em muitos casos, tem sido de enxugar gelo!

Porque de nada adianta o policial ir lá, prender um e daqui a pouco esse tá solto ou vir outro e roubar… É um ciclo que não acaba e o povo continua no sofrimento.

Mas é preciso repensar na estratégia de pegar esses caras! Não dá pra deixar o povo no prejuízo, saindo pra trabalhar, já sabendo que vai voltar pra casa com algum bem seu faltando.

"A gente é refém da violência. Ninguém sabe o que passa na cabeça do vagabundo, eles não têm nada a perder. Até passageiro levando tapa na cara de bandido eu já vi, porque não tinha nada pra entregar", afirma um motorista da linha.

É muita sacanagem, lamentável.

Pensa numa cidade canseira às vezes?! Esse é o Rio de Janeiro.

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

O "outubro rosa" acabou ofuscado pelas eleições, mas é sempre muito importante falar dessa luta contra o câncer de mama e da conscientização, prevenção e defesa a favor da saúde pública das mulheres.

É inaceitável saber que quase metade das mulheres do país não conseguem ter acesso à mamografia, tão fundamental contra qualquer risco da doença. Isso por falta de equipamentos em funcionamento, de equipes que saibam mexer nessas máquinas ou falta de lugares para a realização dos exames. Todo ano é a mesma história… É claro que nos últimos tempos, tivemos a pandemia, que prejudicou muito o andamento de exames eletivos, mas esse jogo precisa virar.

A gente tá falando do direito à saúde pública, são quase 70 mil diagnósticos por ano!

A campanha é linda, é muito legal ver órgãos, empresas embarcando nessa rede apoio, mas o sistema público de saúde precisa funcionar… Sem controle, de nada adianta a cor ser rosa. Pelo contrário! Acaba ficando inexistente.

TÁ FEIO!

"Isabele, ajuda a gente aqui na Rua Feliz, em Paciência. Os bueiros e ralos aqui da rua estão todos entupidos, quando chove você já deve imaginar como fica".

A mensagem é da leitora Heloísa, que afirma também que já teve a casa invadida pela água da chuva várias vezes, e nada é feito.

Só com muita paciência mesmo…

Vamos dar um alô na Prefeitura! Ainda mais nesse momento que o tempo tá doido, onde está chovendo mais do que faz sol. A previsão só tem mostrado chuva!

Morador do Rio sofre pra caramba com as enchentes… No Jardim Maravilha, em Guaratiba, é a mesma coisa. As obras estão rolando, vamos ficar de olho e torcer pra que tudo melhore por lá.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… O povo só quer prestação de serviço, e tenho dito.