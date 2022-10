O Brasil de desalentados que não sabe o que será daqui a quatro anos - Igor Peres

Publicado 03/10/2022 00:00

De um lado, uma fila enorme de eleitores prontos para cumprirem o seu direito ao voto… Do outro, uma fila completamente diferente: a fila da fome, do abandono e do descaso de anos e anos.

Pessoas em situação de rua!

Em vários bairros do Rio de Janeiro, o cenário era esse… O Brasil real, de desalentados. Aqueles que não votam e não sabem como será o amanhã… E muito menos quem os representarão!

E aí, me veio esse questionamento: será que o nosso voto também tem sido por eles? A realidade mostra que não! E esfrega na nossa cara a desigualdade que muitos fazem questão de dizer que não existe!

Tá aí a importância de exercer a democracia! Por essas minorias que estão nas ruas e não têm acesso à nada, muito menos ao voto.

Que tapa, hein!

Se você acredita que eleição é bobagem, ou prefere só polarizar, pensando exclusivamente em você, na sua conduta individual, o resultado é esse que a gente vê… Gente passando fome, frio, e sem expectativa de um futuro.

Seu voto não vale por 4 anos… É pra uma vida inteira.





PINGO NO I

PINGO NO I- Boca de Urna no Estácio. Coluna Isabele Benito - Igor Peres

E a boca de urna comeu solta… A coluna flagrou em vários pontos da Cidade Nova, homens e mulheres na distribuição de santinhos, prática que, todo mundo tá cansado de saber, é proibida! Ainda mais em dia de eleição… Uma papelada danada, sujando a rua.

É claro que não dá pra julgar quem tá ali tentando ganhar um dinheirinho, tirar um extra, mas os órgãos de fiscalização tinham que investigar os candidatos que adotam esse tipo de esquema… Afinal, eles são os maiores interessados em tudo isso!

Bora colocar o Pingo no I…

Será que ninguém viu que isso iria acontecer? Ê Brasil…

TÁ FEIO!

Tumulto no Engenho Novo. Fiscais relatam transferência de zonas para o mesmo local - Igor Peres

"Total bagunça, despreparo e falta de estrutura. Os idosos ficaram na fila mais de uma hora, e dizem, que se tiver prioridade, tem que entrar todo mundo".

A fala indignada foi de uma eleitora que votou em uma zona eleitoral no Engenho Novo! Aliás, zona de verdade, hein? A quantidade de gente tentando entrar para votar e que não conseguia era demais!

"Eu nunca vi isso na minha vida, números de zona e seção colocados no chão. Todo mundo pisou, o número apagou, e claro, ficou um tumulto danado", disse um eleitor.

A coluna conversou com alguns fiscais, que disseram: muitas zonas foram transferidas para o mesmo local. Aí, não deu conta!

Que confusão… O povo se lasca até pra votar! Já não basta a lotação do dia a dia…

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Deixa o povo votar, com ordem, e tenho dito!