Publicado 19/09/2022 06:00

Já não sei dizer exatamente quantos debates já mediei para governador e para prefeitos no Rio de Janeiro, mas uma coisa sempre é surpreendente: os bastidores. Para o público em geral, o debate de ideias e propostas que vão ao ar durante uma transmissão como essa, são os mais importantes…



Para mim, como jornalista que conheço a trajetória de todos ali há um bom tempo e também o plano de governo que apresentam meses antes pra gente, não é uma novidade tão surpreendente. Eu me apego sempre nos bastidores, que pelo meu papel tenho privilégio…



Confesso que em debates anteriores, os assessores durante o intervalo tinham mais “presença de palco”. Dessa vez não vi, dos quatro candidatos, um comportamento dependente de equipe como já presenciei no passado.



Cláudio Castro tinha uma espécie de apostila, como aquelas que a gente tinha com várias matérias durante o colégio… Cada tema separado por cores encadernadas, mas poucas vezes o vi ter que recorrer aos papéis.

Por sua vez, Freixo tinha uma pasta comum de papel da Câmara dos Deputados, que ficou apoiada sobre a cadeira. E no púlpito, muitos papéis em branco, em que ele fazia várias anotações durante o debate inteiro.



Ganime já veio com suas folhas soltas e impressas bem organizadas, mas foi Rodrigo Neves que mais chamou atenção. Um bloco com cada tema, no tamanho de um livro de leitura, com perguntas e temas que ele folheou durante todo o debate, até quando ele mesmo não era alvo de pergunta! Ou poderia ainda ser pela dinâmica.



Apesar de uma eleição polarizada, não senti qualquer hostilidade no ar, pelo contrário! Pelo tempo que falta e por já ter presenciado de perto adversários políticos nesse acirramento, achei eles bem cordiais uns com os outros…

Esquentou em alguns momentos, com certeza! Faz parte do jogo honesto da política. Se o povo prefere uma provocação ou algum barraco, aí é um pouco imprevisível. Fato é que as pessoas têm memórias de xingamentos e ofensas em debates passados, de tretas de outras corridas, quando as regras ainda não eram tão definidas como hoje.



Um embate mais forte pode render um direito de resposta a mais para o adversário, e aí o tiro pode sair pela culatra… Mas a tendência agora é só acirrar…



PINGO NO I

E achou que depois do debate essa jornalista aqui iria sossegar? Que nada! A partir de hoje, no meu programa da Tupi, eu começo a sabatinar os candidatos ao governo. Hoje, quarta e quinta! E na terça, tem mediação de debate com os candidatos ao senado.



O horário você já sabe, né? Dez horas! E na terça, será logo depois do programa, às 11h. Em 96,5 FM e nas plataformas digitais… É mais um canal para você, que ainda não sabe em quem votar, conhecer os candidatos, as propostas e definir quem vai estar lá na luta pelo Rio e pelo povo (assim a gente espera e acredita) nos próximos anos.



Nosso objetivo é esse: levar, seja qual for o veículo, informação até você! Esse é o papel da imprensa mesmo… Um ou outro pode até tentar tirar o foco, mas a gente segue firme e forte.



Dia 2 é logo ali, bora com tudo!



TÁ FECHADA!

Creche em Vila Valqueire encerrou as atividades após denúncias - Reprofução

E a treta da creche em Vila Valqueire, que a coluna trouxe na semana passada, rendeu… A escola fechou as portas e já até pintou a fachada, como dá pra ver nas imagens.



Pra quem não lembra, os diretores da creche Fonte Reis Prime foram acusados por uma funcionária de agressão, que reclamou ter comido arroz com barata.

Depois dessa acusação, uma série de comentários e denúncias apareceram nas redes sociais, alegando humilhações, questões salariais e outras… Aí foi aquela confusão e o caso foi parar na delegacia.



A direção nega tudo e o comunicado de encerramento das atividades, que a coluna teve acesso, foi enviado para pais e responsáveis. O caso ainda está em investigação… A gente segue acompanhando.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… A coisa tá séria, e tenho dito!