Orquestra SinfÎnica Juvenil Chiquinha Gonzaga se apresentou no Prêmio "Atitude Carioca", realizado no Theatro Municipal - Divulgação

Publicado 12/09/2022 01:00

Quando me convidaram para apresentar o evento “Atitude Carioca”, decidi levar meu filho, coisa que depois de uma certa fase a gente deixa de fazer, porque a criança já tem sua vida social, é mais independente no fim de semana, ou já faz algumas tarefas que não dependem muito da sua supervisão…

Mas como no sábado o local era o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, não quis perder a oportunidade de levar minha criança de dez anos para conhecer não só o interior do teatro, mas também seus bastidores, oportunidade única na vida de alguns cariocas, e que seria ali para ele então um privilégio.



Foi muito além disso o prêmio que apresentei! O “Atitude Carioca 2022”, que destaca ações públicas, privadas e individuais de quem faz a diferença na vida do povo Fluminense, me mostrou durante as quase três horas ali que não foi só pelo lugar, mas pelas histórias e pelas pessoas, o maior aprendizado.



Passou pelo palco gente que muitas vezes não tem seu nome conhecido da grande massa, mas faz uma diferença absurda na cultura, na tecnologia, na indústria e no comércio!



Projeto como o Artesania Pilões de Três Rios, que eleva o artesanato num bairro pobre do interior, idealizado por duas bailarinas que já pisaram no palco do Municipal, mas brilham lutando pelo artesanato de mulheres.



Por ali, uma aula de inclusão, diversidade e pluralidade.

Uma aula de história celebrando o bicentenário da independência, mas como o fio condutor a história de quatro mulheres que não estão protagonizaras nos livros de história, mas foram de suma importância para o país.

Reconstruir a história a partir das novas óticas faz uma diferença gigantesca agora!

Premiar e reconhecer por instituições importantes, num palco transformador há décadas é fundamental, mas além disso ter vozes femininas em destaque é educativo.

A única orquestra sinfônica formada por apenas mulheres, e leva o nome de Chiquinha Gonzaga, mostra que do funk à música clássica, da ativista à empresária de tecnologia, da CEO à artesã, mulher é uma onda poderosa… E é só o começo!



Meu filho não só teve aula de história, como também aprendeu que as mulheres devem caminhar juntos e com direitos iguais, salários iguais e claro, oportunidades iguais.

TÁ DE OLHO!

Fiscais do TRE trabalharam no fim de semana, em busca de irregularidades - Igor Peres

“Ah é, tá irregular? Mas eu faço o que agora? Vão rebocar?”

O dono de um carro de som nas alturas, que estava nesse fim de semana ali pela Freguesia, teve que se explicar pra equipe do TRE que fiscalizava toda e qualquer irregularidade na Zona Oeste.

O carro, que realiza fretes e mudanças, completamente descaracterizado, fazia campanha pra um monte de candidato… Aquela bagunça e barulheira no sabadão!



Aí não teve jeito… O responsável bem que tentou desenrolar, mas sem conversa. Num papo rápido com a coluna, os agentes afirmaram:

“O carro vai ser rebocado, já que está proibido causar qualquer desordem, aqui ou em qualquer lugar”.

É gente… Se alguém acha que o TRE está de bobeira pelas ruas do Rio, é bom ficar esperto, hein… Não estão dando mole pra ninguém, ainda mais nessa eleição tão complicada que a gente sabe que vem pela frente…

Malandrão demais que acha que vai passar por cima da lei, acaba se atrapalhando. Tava um solzão danado, mas rapidinho o tempo fechou pra esse motorista, hein.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Lei é lei, tem que respeitar, e tenho dito!