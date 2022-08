Traficantes dominaram ruas do Engenho da Rainha, e moradores relatam medo - Reprodução

Publicado 31/08/2022 00:00

“Não quero que me identifiquem, tenho pavor do que pode me acontecer, mas aqui no Engenho da Rainha, nas ruas Frederico Santoni, Rua B, C e D, atrás da gráfica da Igreja Universal, colocaram uma boca de fumo. Eles estão andando bem armados e botaram ferros na rua, além de invadirem e desmatarem um terreno. No final dessas ruas, ainda começaram a construir casas. Está prestes a virar uma nova favela.”



Barricadas, poder paralelo circulando à vontade, drogas e crescimento generalizado de moradias irregulares. O que eram ruas residenciais da Zona Norte, consideradas até seguras e tranquilas por quem mora há anos, hoje são dominadas por vagabundos que se acham donos da zorra toda.



A realidade dos moradores é exatamente essa da denúncia: medo, angústia e sentimento de mãos atadas, sem o apoio das autoridades no combate aos criminosos!



Até quando o povo vai viver assim, nas amarras da criminalidade? Sem qualquer força, reação, obrigado a se calar para bandidos?!



É aquilo que a gente fala sempre né… onde o Estado não se faz presente, o crime vai lá e entra! O tal “vácuo de poder”.



“É muito horrível, eles fazem o que querem e a gente fica aqui. Nós já avisamos aos batalhões, mas até agora nada foi feito”, afirma.



Ah! Segundo a denúncia, ainda tem mais rua sofrendo do mesmo problema na região: Ruas Apinajé, Bororó e na rua da clínica da família Bibi Vogel.



A gente cobrou um posicionamento:



Em nota, a Polícia Militar informou que o 3° BPM tem atuado sistematicamente no Bairro do Engenho da Rainha para prevenir e coibir roubos e furtos nas ruas, inclusive com reforços dos batalhões de Choque e de Rondas Especiais, além do Controle de Multidão. Também ressalta a importância da população denunciar pelo telefone do Disque-Denúncia,(21) 2253-1177, ou em casos urgentes, acionar o 190.



Zero novidade, mas algumas bolhas da cidade, consideradas antes até tranquilas, estão num sufoco danado.



3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Bazar "RIOinclui Fashion" Beth Santos/ Divulgação

Quem acompanha a gente, sabe o quanto a gente cobra, corre atrás de resposta, fica em cima… Mas quando é coisa boa a gente também precisa falar!



Que legal saber que a prefeitura abriu as portas do Palácio da Cidade, um lugar lindo em Botafogo, onde muitos não conhecem, para o bazar beneficente “RIOinclui Fashion”, que vendeu roupas femininas, masculinas e acessórios com preços bem baratinhos: tinha peça lá a 20 reais! (Fim de mês então, com esse valor, o povo agradece).



E não é que o bazar bombou?! Lotou o salão do palácio, mais de 700 pessoas…



A RIOinclui é uma obra social que atende pessoas com deficiência e suas famílias na Rocinha, e tem como presidente de honra, a primeira-dama do município, Cristine Paes.



“Foi uma tarde incrível de solidariedade, generosidade e amor ao próximo”, afirmou Cristine.



Muito bom, parabéns a todos os organizadores e também para a presidente da RIOinclui, Isabel Gimenes, pela iniciativa.



Se tem uma coisa que não sai de moda é ajudar a quem precisa! Corrente do bem e criançada feliz… Isso que vale a pena.