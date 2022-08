Esgoto entupido e cheiro dominam toda a 5ª DP, no Centro: falta de manutenção causa revolta entre funcionários - Reprodução

Esgoto entupido e cheiro dominam toda a 5ª DP, no Centro: falta de manutenção causa revolta entre funcionáriosReprodução

Publicado 22/08/2022 05:00

As imagens do esgoto quase transbordando são tão nojentas, que é impossível colocar aqui sem que elas estejam borradas. Essa é a realidade do abandono de muitas delegacias do Rio… A da foto, em questão, fica bem na região central da cidade… Tô falando da 5ª DP! Segundo denúncias anônimas de pessoas de dentro da delegacia, lá falta tudo: limpeza, manutenção… Condições insalubres! Tanto para os funcionários, quanto para os presos.

“É um odor insuportável. O ‘porquinho’ está entupido e um rio de fezes se formou lá dentro. O cheiro fica impregnado na nossa roupa. Desastre total”, afirma. Falam que até bicho aparece por lá, tamanha sujeira. Isso numa delegacia importante, bem no coração do Rio. Não quero nem ver como estão as outras! É nojento, a gente tá falando de saúde.

“Ah, mas se tá detido, tem que sofrer mesmo…” Não! Qual a lei que diz que alguém tem ficar afundado na porcaria? É uma situação difícil pra todos, principalmente pra quem trabalha e precisa de condições dignas de trabalho… No caso, os policiais! Ninguém tá se recusando a trabalhar, pelo contrário. Eles só querem o básico, limpeza.

“Fim de semana o negócio fica pior, porque aí que não limpam mesmo, não tem ninguém sexta, sábado e domingo. A gente já reclamou, mas ninguém toma uma providência”. Alguém precisa resolver isso, antes que algum funcionário fique doente.

A coluna procurou a Polícia Civil, mas até o fechamento dessa edição, não teve resposta. 3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Nove da manhã de um domingão e essa jornalista aqui já estava numa peregrinação, ao lado de três crianças… A missão: comprar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo! Álbum esse que todo mundo comentou que estava caro, mas que esgotou rápido pra caramba… Só pra vocês terem noção, foram oito bancas de jornais e 2 shoppings… Nada da gente encontrar! Isso porque já tinha fila nas portas desde as seis e lista de espera em várias bancas, já que a próxima remessa deve chegar na quarta.

O mais legal disso tudo, claro que é compartilhar esses momentos ao lado do meu filho, mas também ver a força que os seguidores dão pra gente. Eu recebi tanta mensagem, de gente que me acompanha, me ajudando a procurar. “Vai na banca tal, no lugar tal…” “Se eu achar, mando amanhã mesmo pro Dudu!”

Não é maneiro demais saber que o Brasil se une nesse momento, ainda mais num período tão polarizado? Olha que a Copa nem chegou de vez, hein? Só quero ver em novembro como a galera vai ficar. Infelizmente, o Dudu ainda está sem álbum… A saga continua, mas de uma coisa eu tenho certeza: A busca pelo hexa já começou! (Quem já tiver figurinha repetida, pode entrar em contato, tá?)

TÁ INCLUSIVO!

Muito legal e importante a atitude da Imperatriz Leopoldinense em lançar um programa de capacitação profissional de pessoas trans… São essas pessoas que fazem o Carnaval acontecer! O programa se chama “PRISMA”, é de graça e vai oferecer aulas de costura e adereço. A gente sabe que infelizmente essas pessoas ainda são invisíveis para grande parte da nossa população, então nada mais justo do que colocá-los em evidência no maior espetáculo da Terra!

Em todas as escolas do Carnaval Carioca existem pessoas LGBTQIAP+ que trabalham durante todo o ano. E é exatamente isso que elas querem: oportunidade de trabalho. As aulas vão acontecer durante quase dois meses, três vezes por semana, no barracão da escola de Ramos, na Cidade do Samba. Que esse seja o primeiro programa de muitos e que se estenda não só ao Carnaval, mas para todos os segmentos profissionais do Rio e do Brasil.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… O que a gente quer é isso, menos desigualdade e trabalho pra todo mundo, e tenho dito!