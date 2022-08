Disparos na viatura da PM onde estava o sargento Nelcir de Paula, em Irajá. Coluna Isabele Benito - Reprodução

Disparos na viatura da PM onde estava o sargento Nelcir de Paula, em Irajá. Coluna Isabele BenitoReprodução

Publicado 15/08/2022 00:00

Vai ser mais um…



Nenhuma instituição vai se manifestar, a sociedade vai só contabilizar, mas eu faço questão de dar minha opinião nesta coluna, que não deixa de ser um documento histórico.



Um pai morreu em pleno domingo de dia dos pais, trabalhando nas primeiras horas da manhã, e isso infelizmente já está “normalizado”.



Eu tô falando da morte do sargento da PM Nelcir de Paula Jacobino, de 53 anos, atingido por um tiro na cabeça, disparado por vagabundos em Irajá.



Nelcir, junto de sua equipe, suspeitou de um carro que passava por lá… Isso, como eu disse, nas primeiras horas do dia dos pais, às sete e meia da manhã!



Lamentável registrar mais uma morte de policial nesse caos chamado Rio de Janeiro. Ninguém presta concurso para morrer e sim para combater o crime!



Na imagem do para-brisa do carro, inúmeras marcas de tiro… Eu contei mais de sete tiros pra cima da viatura!



Nelcir estava na Polícia há mais de 20 anos, deixou dois filhos… Dois filhos que a partir de ontem sempre vão lembrar do dia dos pais como “o dia que levou o pai deles.” Essa é a nossa realidade.



Realidade de criminosos, frios e covardes que tiraram a vida de Nelcir, um pai, no dia que deveria ser de alegria e de união, mas que virou tragédia para a família do policial.



Aqui fica o meu registro. Toda minha solidariedade à família de Nelcir e de todos os policiais que saem de casa sem saber se voltam.

PINGO NO I

Trabalho voluntário e de amor ao próximo sempre vai ter espaço por aqui, independentemente de ser conhecido ou não. Se for sério, vai aparecer por aqui!



No próximo sábado vai rolar no Centro uma ação social para distribuir alimentos, roupas, cobertores e kits higiênicos para a população de rua, que naquela região, todo mundo sabe, é enorme.



O organizador é um leitor dessa coluna, o Théo Ramos, que faz parte da Casa Espírita Eurípedes Barsanulfo, na Taquara, e há muito tempo já ajuda a quem precisa:



“As doações com a pandemia caíram muito e até agora não voltaram ao patamar de antes. Qualquer ajuda será muito bem-vinda, seja de doação ou de algum material para o kit”, conta Théo.



A distribuição será em três pontos: em frente ao prédio dos Correios, na porta da Biblioteca Nacional e também na calçada do DETRAN. Se sobrar kit, eles rodam até finalizar!



O telefone para quem puder colaborar é: (21) 99121-9942



Bora colocar o Pingo no I… Ajudar a quem precisa não precisa de muito, apenas boa-vontade e empatia. Isso aí o nosso povo tem de sobra.



TÁ BONITO!

TÁ BONITO! Patrick Campello e Alan Vieira comemoraram o primeiro Dia dos Pais ao lado do filho, Francisco, de 7 meses - Divulgação

TÁ BONITO! Patrick Campello e Alan Vieira comemoraram o primeiro Dia dos Pais ao lado do filho, Francisco, de 7 meses Divulgação

“Foi um dia incrível. Estávamos muito ansiosos por esse dia, nosso primeiro dia dos pais.”



A fala é do Patrick Campello e do Alan Vieira, casados há nove anos, que tiveram o primeiro dia dos pais ontem ao lado do filho Francisco, de sete meses.



O casal, morador da Zona Norte, batalhou por quatro anos na fila de adoção para conseguir a tão sonhada guarda do neném, que finalmente chegou para eles em fevereiro, ainda bebezinho.



Aliás, os papais do Francisco bombam nas redes sociais, onde mostram o dia-a-dia e os desafios da paternidade… O vídeo com a chegada do Francisco no Tik-Tok já tem mais de 2 milhões de visualizações!





“Tanto tempo sentindo a sensação de ser filho nesta data e agora pai! Viemos almoçar na casa do meu sogro, foi maravilhoso”, contou Patrick para a coluna.



Que delícia de história! Que esse tenha sido só o primeiro dia dos pais de muitos pela frente. Amor não escolhe gênero, sexo, família… Amor é amor! Você gostando ou não, tem que respeitar.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Um beijo especial para os papais do Francisco, e tenho dito!