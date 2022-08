Publicado 05/08/2022 00:00

Uma covardia e desrespeito sem fim… Eu tô falando da história do modelo Bruno Krupp, que agora quer pagar de bom moço e dizer que não fez nada de errado. Só pilotava uma moto a mais de 150 km/h e matou um jovem de 16 anos atropelado! Só isso, pouca coisa, né bonitão?! Só que não.



Ele assumiu o risco de matar no momento que pegou aquela moto, sem qualquer habilitação e correu feito um louco pela Barra da Tijuca. É o típico playboy que acha que nada vai acontecer com ele, que está acima do bem e do mal.



Mas o pau que bate em Chico, bate em blogueiro, Influencer, o que quer que seja… É lei! E não adianta querer reverter a situação, falar que foi tratado no hospital como um assassino.



Eu fico pensando na mãe do menino, que teve o filho morto nos braços, numa faixa de pedestre, vendo o tipo de comportamento desse criminoso se fazendo de vítima!



Vítima? Vítima foi o jovem atropelado, a mãe dele! Não tem cabimento que o senhor, ou melhor, moleque Bruno Krupp se faça de coitado depois de tudo que fez!



“Ah, ele foi imprudente, negligente”… Não, ele foi criminoso! A gente precisa tirar essa imagem de que quem comete crime é só aquele com arma ou faca na mão… Quem pilota uma moto, dirige um carro, também!



Acidentes podem acontecer, ninguém está imune… Mas no contexto que foi, não. E se cometeu crime, tem que arcar com as consequências.



E ainda tem a acusação de estupro, os relatos de outras 40 meninas, acusação de estelionato, que envolve cartões clonados, arruaça… É uma avalanche de irresponsabilidade!



E não sou eu que falo, é a polícia!



A gente tá engasgado de tanta impunidade e espera que todos os matadores de volante não tenham mamata ou regalia pelas leis que regem nosso país.



Tá preso? Pois que fique muito tempo! A vítima foi o João Gabriel, mas poderia ser qualquer um de nós. Bandido não tem perfil.



3,2,1… É DEDO NA CARA!

TÁ DESESPERADOR!

TÁ DESESPERADOR! Jorge Rodrigues saiu de Nova Iguaçu para pedir socorro pela esposa - Igor Peres

“Isabele, aqui é um marido que implora: ajuda minha esposa”.



Há um mês, a Dona Luzimar Francisca da Silva está internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu aguardando por uma arteriografia, um procedimento que “limpa as artérias”, mas segundo ela, a unidade disse que não realiza o exame, precisa fazer em outro lugar.



E ela tá lá, na angústia…



Pois o marido dela, Seu Jorge, saiu de lá e veio atrás da coluna pedir socorro, é claro!



Ah, mas a gente foi atrás, primeiro da Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu, que informou que Dona Luzimar foi inserida no Sistema Estadual de Regulação e aguarda em fila para ser transferida para um hospital que realiza o procedimento.



Então, fomos atrás da Secretaria Estadual de Saúde…



Foi informado que ela está em fila, porque houve uma pendência, faltava encaminhamento médico e exames correspondentes. A pendência foi resolvida e Dona Luzimar já foi agendada para a próxima terça-feira.



Depois de 1 mês, parece que agora a novela da senhora vai acabar! Finalmente!!!



Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… O povo só quer ser ouvido, por isso que a gente tá aqui, e tenho dito!